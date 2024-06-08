İstanbul Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Sahili'nde, balıkçılar tarafından cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in öldürülmesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, halıya sarılıp dambılla bağlanan cesedin incelemesinin ardından, kimlik tespiti yapılmış ve cansız bedenin Sedef Güler'e ait olduğu belirlenmişti.

Genç kızın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede genç kızın, anne ve babasının boşandığı belirlendi.

Annesi ile Avcılar’da kaldığı öğrenilen Sedef Güler'den, ailesinin 4 gündür haber alamadığı ve önceki gün akşamüstü de annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Tüm bu bilgilerin ardından yapılan çalışmalarda, genç kızın cansız bedeninin, Mimar Sinan Köprüsü üzerinden atıldığı bilgisine ulaşıldı. Bu bilgi üzerine polis geniş çaplı çalışma başlatarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalarını derinleştiren polis, genç kızın son görüştüğü iki kişiyi tespit etti. Elde edilen bilgiler üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

KORKUNÇ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan iki şüpheliyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Gözaltına alınan F.B.'nin, Sedef Güler'in cesedini evden alıp Mimar Sinan Köprüsü'ne götürüp atan kişi olduğu belirtildi.

BİR ŞÜPHELİ DE ARANIYOR

Diğer şüpheli Y.G.'nin de, Sedef Güler ile son görüşen kişiler arasında olduğu öğrenildi. Polisin yaptığı çalışmaya göre, genç kızın cinayetinde 2 kişi yer aldı. Evde öldürülen Sedef Güler'in, daha sonra F.B. tarafından cesedi köprüden atıldı. Olayla ilgili bir kişi aranıyor.