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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Zaha Lyon'da da tutunamadı! - Galatasaray Haberleri

        Zaha Lyon'da da tutunamadı!

        Galatasaray'ın 2023 yazında Crystal Palace'tan bonservissiz şekilde kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, Türkiye'den sonra Fransa'da da tutunamadı.

        Giriş: 29.12.2024 - 12:01 Güncelleme: 29.12.2024 - 12:01
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        Okan Buruk'un verdiği şansları değerlendiremeyen yıldız futbolcu, bu sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'a 3 milyon Euro bedelle kiralandı.

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        Fransa’daki ilk günlerinde hem ülkeye hem de şehre adapte olmakta zorlanan futbolcu Galatasaray’a da açık kapı bırakmıştı.

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        Fransa’da da hayal kırıklığı yaratan 32 yaşındaki oyuncu, devre arasında bir kez daha takım değiştirebilir.

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        Şimdiye kadar kısıtlı süre alabilen Wilfried Zaha, teknik direktör Pierre Sage tarafından istenmeyen adam ilan edildi.

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        Galatasaray’da yönetim ve teknik heyet ise Zaha’nın bu sezon için geri dönmesini istemiyor.

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        Forma giymediği süreçte mutsuz olan ve bunu etrafında da hissettiren tecrübeli futbolcuya geri dönüş kapısı bu sezon için kapalı.

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        Daily Mail, birçok Major League Soccer kulübünün şu anda Zaha ile ilgilendiğini açıkladı.

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        Fildişi Sahilli futbolcunun da mevcut durumundan yararlanmak istediğini doğruladı.

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        Oyuncuyu takip eden takımlar arasında Charlotte FC bulunuyor.

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        Ancak bu transfer için hem Galatasaray hem de Lyon ile anlaşmaları gerekiyor.

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