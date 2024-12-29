Zaha Lyon'da da tutunamadı!
Galatasaray'ın 2023 yazında Crystal Palace'tan bonservissiz şekilde kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, Türkiye'den sonra Fransa'da da tutunamadı.
Okan Buruk'un verdiği şansları değerlendiremeyen yıldız futbolcu, bu sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'a 3 milyon Euro bedelle kiralandı.
Fransa’daki ilk günlerinde hem ülkeye hem de şehre adapte olmakta zorlanan futbolcu Galatasaray’a da açık kapı bırakmıştı.
Fransa’da da hayal kırıklığı yaratan 32 yaşındaki oyuncu, devre arasında bir kez daha takım değiştirebilir.
Şimdiye kadar kısıtlı süre alabilen Wilfried Zaha, teknik direktör Pierre Sage tarafından istenmeyen adam ilan edildi.
Galatasaray’da yönetim ve teknik heyet ise Zaha’nın bu sezon için geri dönmesini istemiyor.
Forma giymediği süreçte mutsuz olan ve bunu etrafında da hissettiren tecrübeli futbolcuya geri dönüş kapısı bu sezon için kapalı.
Daily Mail, birçok Major League Soccer kulübünün şu anda Zaha ile ilgilendiğini açıkladı.
Fildişi Sahilli futbolcunun da mevcut durumundan yararlanmak istediğini doğruladı.
Oyuncuyu takip eden takımlar arasında Charlotte FC bulunuyor.