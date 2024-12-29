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        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!

        Hasan Arat'ın istifası sonrası olağanüstü genel kurula gitme kararı alan Beşiktaş'ta, seçim heyecanı yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda başkanlık için Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı aday olurken; 25 sandıkta 29 bin üyenin oy kullanabileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 09:49 Güncelleme: 29.12.2024 - 10:22
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        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
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        Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu yapılıyor.

        Siyah-beyazlıların yeni yönetim kurulunun belli olacağı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edildi ve seçime başlandı.

        Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi.

        Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek.

        BAŞKANLIK İÇİN 2 ADAY

        Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurulunda Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık yarışı veriyor. Genel kurul üyeleri Yücel için mavi, Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanıyor.

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        ADAYLARIN LİSTESİ

        Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri şöyle:

        HÜSEYİN YÜCEL

        Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar.

        Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin.

        SERDAL ADALI

        Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı.

        Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç.

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