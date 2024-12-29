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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu!

        Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda yeni başkan Serdal Adalı oldu. 2013, 2019 ve 2023 seçimlerinde Beşiktaş başkanlığına aday olan Serdal Adalı, 4. adaylığında başkanlığa seçildi. Kongrede açılan 25 sandığın sonucunda Serdal Adalı 8901, Hüseyin Yücel ise 3637 oy aldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.12.2024 - 09:49 Güncelleme: 29.12.2024 - 22:39
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        Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı!
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        Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Hüseyin Yücel'i geride bırakan Serdal Adalı, başkanlığa seçildi.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede oy sayımı işlemi tamamlandı.

        Adalı, rakibi Hüseyin Yücel'e yirmi birinci sandıkta 418'e 188, yirmi ikinci sandıkta 459'a 137, yirmi üçüncü sandıkta 415'e 157, yirmi dördüncü sandıkta 464'e 158 ve yirmi beşinci sandıkta 447'ye 177 üstünlük kurdu.

        Toplam 25 sandıkta da Hüseyin Yücel'i geçen ve oyların 8 bin 901'ini alan Serdal Adalı, başkanlığa seçildi.

        Hüseyin Yücel ise 3 bin 637 oy aldı.

        REKOR OYLA KAZANDI

        Öte yandan Serdal Adalı, Beşiktaş tarihinin en yüksek oyunu alarak seçim kazanan başkanı oldu. Bir önceki rekor, 7 bin 271 oy ile istifa eden Hasan Arat'a aitti.

        SERDAL ADALI'DAN İLK AÇIKLAMALAR!

        Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, seçimin ardından zafer konuşması yaptı.

        "KAZANAN BEŞİKTAŞ OLDU"

        "Aldığımız görevin ve üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Beşiktaş'ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. Bu büyük camiayı bir araya getireceğiz. Beşiktaşımız için yeni bir dönem başlıyor. Büyük Beşiktaş camiasının tümünü yanımızda görmek istiyoruz. Beşiktaş layık olduğu günlere ancak böyle ulaşacaktır. Beşiktaşlılar'ın içi rahat olsun. Kazanan Beşiktaş olmuştur."

        "HÜSEYİN YÜCEL'İ KUTLUYORUM"

        "Beşiktaş konusunda her zaman destekçim olan çocuklarıma ayrıca teşekkür ederim. Rekor katılımla oy kullanan Beşiktaşlılar'a gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Hüseyin Yücel'i mücadelesinden ötürü kutluyor, kendisiyle birlikte eşi ve ailesine sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Yediden yetmişe bütün taraftarımıza ve Beşiktaş camiasına en içten teşekkürlerimi sunarım."

        "ATATÜRK VE SEBA'YI ANIYORUM"

        "Sözlerime Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anarak başlamak istiyorum. Öncelikle aileme, iki gün sonra 40. yılımızı kutlayacağımız hayattaki en büyük destekçim ve benim yüzümden başına gelmedik kalmayan, desteğini esirgemeyen eşim Eren Adalı'ya çok teşekkür ediyorum."

        SANDIK SONUÇLARI

        TOPLAM: Serdal Adalı: 8901 | Hüseyin Yücel: 3637

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        1. SANDIK

        Serdal Adalı: 281

        Hüseyin Yücel: 148

        2. SANDIK

        Serdal Adalı: 298

        Hüseyin Yücel: 124

        3. SANDIK

        Serdal Adalı: 290

        Hüseyin Yücel: 168

        4. SANDIK

        Serdal Adalı: 286

        Hüseyin Yücel: 145

        5. SANDIK

        Serdal Adalı: 313

        Hüseyin Yücel: 120

        6. SANDIK

        Serdal Adalı: 274

        Hüseyin Yücel: 125

        7. SANDIK

        Serdal Adalı: 314

        Hüseyin Yücel: 135

        8. SANDIK

        Serdal Adalı: 335

        Hüseyin Yücel: 139

        9. SANDIK

        Serdal Adalı: 304

        Hüseyin Yücel: 163

        10. SANDIK

        Serdal Adalı: 345

        Hüseyin Yücel: 116

        11. SANDIK

        Serdal Adalı: 328

        Hüseyin Yücel: 131

        12. SANDIK

        Serdal Adalı: 348

        Hüseyin Yücel: 137

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        13. SANDIK

        Serdal Adalı: 315

        Hüseyin Yücel: 119

        14. SANDIK

        Serdal Adalı: 319

        Hüseyin Yücel: 136

        15. SANDIK

        Serdal Adalı: 381

        Hüseyin Yücel: 123

        16. SANDIK

        Serdal Adalı: 386

        Hüseyin Yücel: 128

        17. SANDIK

        Serdal Adalı: 399

        Hüseyin Yücel: 139

        18. SANDIK

        Serdal Adalı: 360

        Hüseyin Yücel: 172

        19. SANDIK

        Serdal Adalı: 409

        Hüseyin Yücel: 161

        20. SANDIK

        Serdal Adalı: 413

        Hüseyin Yücel: 191

        21. SANDIK

        Serdal Adalı: 418

        Hüseyin Yücel: 188

        22. SANDIK

        Serdal Adalı: 459

        Hüseyin Yücel: 137

        23. SANDIK

        Serdal Adalı: 415

        Hüseyin Yücel: 157

        24. SANDIK

        Serdal Adalı: 464

        Hüseyin Yücel: 158

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        25. SANDIK

        Serdal Adalı: 447

        Hüseyin Yücel: 177

        HÜSEYİN YÜCEL, SERDAL ADALI'YI TEBRİK ETTİ!

        Hüseyin Yücel ve ekibi, Serdal Adalı ile bir araya geldi ve tebrik etti. Beşiktaş başkan adayı Hüseyin Yücel, seçim kurulunu da tebrik ederek salondan ayrıldı.

        KATILIMCI REKORU KIRILDI

        Beşiktaş Genel Kurulu'nda 13 bin 158 kişi oy kullandı ve bir önceki seçimde kullanılan 12 bin 152 oy geçilerek rekor kırıldı.

        YÜCEL VE ADALI BİRLİK MESAJI VERDİ

        Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayları Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı bir araya geldi.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Yücel ile Adalı, kucaklaşarak camiaya birlik mesajı verdi.

        İki başkan adayı, tezahüratlar eşliğinde ellerini havaya kaldırarak genel kurul üyelerini selamladı.

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