Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu!

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Hüseyin Yücel'i geride bırakan Serdal Adalı, başkanlığa seçildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede oy sayımı işlemi tamamlandı.

Adalı, rakibi Hüseyin Yücel'e yirmi birinci sandıkta 418'e 188, yirmi ikinci sandıkta 459'a 137, yirmi üçüncü sandıkta 415'e 157, yirmi dördüncü sandıkta 464'e 158 ve yirmi beşinci sandıkta 447'ye 177 üstünlük kurdu.

Öte yandan Serdal Adalı, Beşiktaş tarihinin en yüksek oyunu alarak seçim kazanan başkanı oldu. Bir önceki rekor, 7 bin 271 oy ile istifa eden Hasan Arat'a aitti.

Hüseyin Yücel ise 3 bin 637 oy aldı.

Toplam 25 sandıkta da Hüseyin Yücel'i geçen ve oyların 8 bin 901'ini alan Serdal Adalı, başkanlığa seçildi.

"Aldığımız görevin ve üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Beşiktaş'ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. Bu büyük camiayı bir araya getireceğiz. Beşiktaşımız için yeni bir dönem başlıyor. Büyük Beşiktaş camiasının tümünü yanımızda görmek istiyoruz. Beşiktaş layık olduğu günlere ancak böyle ulaşacaktır. Beşiktaşlılar'ın içi rahat olsun. Kazanan Beşiktaş olmuştur."

"Beşiktaş konusunda her zaman destekçim olan çocuklarıma ayrıca teşekkür ederim. Rekor katılımla oy kullanan Beşiktaşlılar'a gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Hüseyin Yücel'i mücadelesinden ötürü kutluyor, kendisiyle birlikte eşi ve ailesine sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Yediden yetmişe bütün taraftarımıza ve Beşiktaş camiasına en içten teşekkürlerimi sunarım."

"Sözlerime Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anarak başlamak istiyorum. Öncelikle aileme, iki gün sonra 40. yılımızı kutlayacağımız hayattaki en büyük destekçim ve benim yüzümden başına gelmedik kalmayan, desteğini esirgemeyen eşim Eren Adalı'ya çok teşekkür ediyorum."

Serdal Adalı: 464

Hüseyin Yücel: 158

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25. SANDIK

Serdal Adalı: 447

Hüseyin Yücel: 177

HÜSEYİN YÜCEL, SERDAL ADALI'YI TEBRİK ETTİ!

Hüseyin Yücel ve ekibi, Serdal Adalı ile bir araya geldi ve tebrik etti. Beşiktaş başkan adayı Hüseyin Yücel, seçim kurulunu da tebrik ederek salondan ayrıldı.

🤝 Hüseyin Yücel, Serdal Adalı'yı tebrik etti. pic.twitter.com/VRLCONEDuX — HT Spor (@HTSpor) December 29, 2024

KATILIMCI REKORU KIRILDI

Beşiktaş Genel Kurulu'nda 13 bin 158 kişi oy kullandı ve bir önceki seçimde kullanılan 12 bin 152 oy geçilerek rekor kırıldı.