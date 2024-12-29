Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu!
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda yeni başkan Serdal Adalı oldu. 2013, 2019 ve 2023 seçimlerinde Beşiktaş başkanlığına aday olan Serdal Adalı, 4. adaylığında başkanlığa seçildi. Kongrede açılan 25 sandığın sonucunda Serdal Adalı 8901, Hüseyin Yücel ise 3637 oy aldı.
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Hüseyin Yücel'i geride bırakan Serdal Adalı, başkanlığa seçildi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede oy sayımı işlemi tamamlandı.
Adalı, rakibi Hüseyin Yücel'e yirmi birinci sandıkta 418'e 188, yirmi ikinci sandıkta 459'a 137, yirmi üçüncü sandıkta 415'e 157, yirmi dördüncü sandıkta 464'e 158 ve yirmi beşinci sandıkta 447'ye 177 üstünlük kurdu.
Toplam 25 sandıkta da Hüseyin Yücel'i geçen ve oyların 8 bin 901'ini alan Serdal Adalı, başkanlığa seçildi.
Hüseyin Yücel ise 3 bin 637 oy aldı.
REKOR OYLA KAZANDI
Öte yandan Serdal Adalı, Beşiktaş tarihinin en yüksek oyunu alarak seçim kazanan başkanı oldu. Bir önceki rekor, 7 bin 271 oy ile istifa eden Hasan Arat'a aitti.
SERDAL ADALI'DAN İLK AÇIKLAMALAR!
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, seçimin ardından zafer konuşması yaptı.
"KAZANAN BEŞİKTAŞ OLDU"
"Aldığımız görevin ve üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Beşiktaş'ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. Bu büyük camiayı bir araya getireceğiz. Beşiktaşımız için yeni bir dönem başlıyor. Büyük Beşiktaş camiasının tümünü yanımızda görmek istiyoruz. Beşiktaş layık olduğu günlere ancak böyle ulaşacaktır. Beşiktaşlılar'ın içi rahat olsun. Kazanan Beşiktaş olmuştur."
"HÜSEYİN YÜCEL'İ KUTLUYORUM"
"Beşiktaş konusunda her zaman destekçim olan çocuklarıma ayrıca teşekkür ederim. Rekor katılımla oy kullanan Beşiktaşlılar'a gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Hüseyin Yücel'i mücadelesinden ötürü kutluyor, kendisiyle birlikte eşi ve ailesine sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Yediden yetmişe bütün taraftarımıza ve Beşiktaş camiasına en içten teşekkürlerimi sunarım."
"ATATÜRK VE SEBA'YI ANIYORUM"
"Sözlerime Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anarak başlamak istiyorum. Öncelikle aileme, iki gün sonra 40. yılımızı kutlayacağımız hayattaki en büyük destekçim ve benim yüzümden başına gelmedik kalmayan, desteğini esirgemeyen eşim Eren Adalı'ya çok teşekkür ediyorum."
SANDIK SONUÇLARI
TOPLAM: Serdal Adalı: 8901 | Hüseyin Yücel: 3637
1. SANDIK
Serdal Adalı: 281
Hüseyin Yücel: 148
2. SANDIK
Serdal Adalı: 298
Hüseyin Yücel: 124
3. SANDIK
Serdal Adalı: 290
Hüseyin Yücel: 168
4. SANDIK
Serdal Adalı: 286
Hüseyin Yücel: 145
5. SANDIK
Serdal Adalı: 313
Hüseyin Yücel: 120
6. SANDIK
Serdal Adalı: 274
Hüseyin Yücel: 125
7. SANDIK
Serdal Adalı: 314
Hüseyin Yücel: 135
8. SANDIK
Serdal Adalı: 335
Hüseyin Yücel: 139
9. SANDIK
Serdal Adalı: 304
Hüseyin Yücel: 163
10. SANDIK
Serdal Adalı: 345
Hüseyin Yücel: 116
11. SANDIK
Serdal Adalı: 328
Hüseyin Yücel: 131
12. SANDIK
Serdal Adalı: 348
Hüseyin Yücel: 137
13. SANDIK
Serdal Adalı: 315
Hüseyin Yücel: 119
14. SANDIK
Serdal Adalı: 319
Hüseyin Yücel: 136
15. SANDIK
Serdal Adalı: 381
Hüseyin Yücel: 123
16. SANDIK
Serdal Adalı: 386
Hüseyin Yücel: 128
17. SANDIK
Serdal Adalı: 399
Hüseyin Yücel: 139
18. SANDIK
Serdal Adalı: 360
Hüseyin Yücel: 172
19. SANDIK
Serdal Adalı: 409
Hüseyin Yücel: 161
20. SANDIK
Serdal Adalı: 413
Hüseyin Yücel: 191
21. SANDIK
Serdal Adalı: 418
Hüseyin Yücel: 188
22. SANDIK
Serdal Adalı: 459
Hüseyin Yücel: 137
23. SANDIK
Serdal Adalı: 415
Hüseyin Yücel: 157
24. SANDIK
Serdal Adalı: 464
Hüseyin Yücel: 158
25. SANDIK
Serdal Adalı: 447
Hüseyin Yücel: 177
HÜSEYİN YÜCEL, SERDAL ADALI'YI TEBRİK ETTİ!
Hüseyin Yücel ve ekibi, Serdal Adalı ile bir araya geldi ve tebrik etti. Beşiktaş başkan adayı Hüseyin Yücel, seçim kurulunu da tebrik ederek salondan ayrıldı.
KATILIMCI REKORU KIRILDI
Beşiktaş Genel Kurulu'nda 13 bin 158 kişi oy kullandı ve bir önceki seçimde kullanılan 12 bin 152 oy geçilerek rekor kırıldı.
YÜCEL VE ADALI BİRLİK MESAJI VERDİ
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayları Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı bir araya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Yücel ile Adalı, kucaklaşarak camiaya birlik mesajı verdi.
İki başkan adayı, tezahüratlar eşliğinde ellerini havaya kaldırarak genel kurul üyelerini selamladı.