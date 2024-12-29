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        Haberler Dünya Güney Kore'de yolcu uçağı inişte kontrolden çıktı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti! | Dış Haberler

        Güney Kore'de yolcu uçağı inişte kontrolden çıktı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

        Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 120 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 09:24 Güncelleme: 29.12.2024 - 09:32
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          Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Jeju Air havayolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.

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          İtfaiye ekipleri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen çite çarptığını belirtti.

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          Ekipler, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olarak uçağa müdahale ederek yangını söndürdü, 1 yolcu ve 1 kabin personelini kurtardı.

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          İtfaiye yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 120 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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          181 kişiyi taşıyan uçaktaki 179 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

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          175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.

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          Kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığı aktarıldı.

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        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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