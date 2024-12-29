Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara: "Ülkede dört yıl boyunca seçim yapılması zor"

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara, önümüzdeki dört yıl boyunca Suriye'de seçim yapılmasının zor olacağını söyledi.

Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin muhalif güçlerin 12 günlük ilerleyişi sonucu Şam'da kontrolü ele geçirmesiyle ülkedeki 12 yıllık iç savaş sona erdi. 8 Aralık günü Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçmasının ardından ülkede yeni yönetimin lideri olan Ahmed eş-Şara geçiş sürecine ilişkin Al Arabiya'ya değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut dönemin daha uzun süreli bir geçici hükümet için öncül olacağını söyleyen Şara, "Suriyelilerin değişiklikleri görmesi yaklaşık bir yıl alacak" dedi.

Suriye'de Esad yönetimini devirerek ülkenin hakim gücü olan ve bir geçiş hükümeti kuran Heyet Tahrir El Şam grubunun lideri Ahmed eş-Şara, "HTŞ'nin feshedildiğini Ulusal Diyalog Konferası'nda duyuracağız" dedi.

Şara, yeni anayasanın hazırlanmasının üç yıla kadar sürebileceğini ifade etti ve "Ülkede dört yıl boyunca seçim yapılması zor" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'NİN RUSYA İLE STRATEJİK ÇIKARLARI VAR"

Suriye-Rusya ilişkilerine değinen Şara, "Suriye'nin Rusya ile stratejik çıkarları var. Rusya'nın Suriye ile ilişkilerine uygun olmayan bir şekilde ayrılmasını istemiyoruz" dedi.

Şara ayrıca, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump yönetimiyle birlikte Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasını umduğunu dile getirdi.