Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara: "Ülkede dört yıl boyunca seçim yapılması zor" | Dış Haberler

        Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara: "Ülkede dört yıl boyunca seçim yapılması zor"

        Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara, geçiş sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu ve ülkede dört yıl boyunca seçim yapılmasının zor olacağını dile getirdi. Şara "ABD'de Trump yönetiminin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını umuyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 29.12.2024 - 12:55 Güncelleme: 29.12.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara, önümüzdeki dört yıl boyunca Suriye'de seçim yapılmasının zor olacağını söyledi.

        Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin muhalif güçlerin 12 günlük ilerleyişi sonucu Şam'da kontrolü ele geçirmesiyle ülkedeki 12 yıllık iç savaş sona erdi. 8 Aralık günü Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçmasının ardından ülkede yeni yönetimin lideri olan Ahmed eş-Şara geçiş sürecine ilişkin Al Arabiya'ya değerlendirmelerde bulundu.

        Suriye'de Esad yönetimini devirerek ülkenin hakim gücü olan ve bir geçiş hükümeti kuran Heyet Tahrir El Şam grubunun lideri Ahmed eş-Şara, "HTŞ'nin feshedildiğini Ulusal Diyalog Konferası'nda duyuracağız" dedi.

        REKLAM

        Mevcut dönemin daha uzun süreli bir geçici hükümet için öncül olacağını söyleyen Şara, "Suriyelilerin değişiklikleri görmesi yaklaşık bir yıl alacak" dedi.

        Şara, yeni anayasanın hazırlanmasının üç yıla kadar sürebileceğini ifade etti ve "Ülkede dört yıl boyunca seçim yapılması zor" ifadelerini kullandı.

        "SURİYE'NİN RUSYA İLE STRATEJİK ÇIKARLARI VAR"

        Suriye-Rusya ilişkilerine değinen Şara, "Suriye'nin Rusya ile stratejik çıkarları var. Rusya'nın Suriye ile ilişkilerine uygun olmayan bir şekilde ayrılmasını istemiyoruz" dedi.

        Şara ayrıca, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump yönetimiyle birlikte Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasını umduğunu dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Suriye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Ticaret Bakanlığı'ndan 3 günde 10 milyon TL'yi aşkın ceza
        Ticaret Bakanlığı'ndan 3 günde 10 milyon TL'yi aşkın ceza
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Annesine tepki yağdı
        Annesine tepki yağdı
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        Narin Güran davasında karar
        Narin Güran davasında karar
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        Bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        "Toplum AI'nin gücünü farkında değil"
        "Toplum AI'nin gücünü farkında değil"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!