"OYUNCULUK TEKLİFLERİ GELİYOR"

2001-2004 arasında Türkan Şoray, Çolpan İlhan ve Haluk Bilginer gibi isimlerle 'Tatlı Hayat' dizisinde kamera karşısına geçen Neco, "Ekranlardan neden uzaklaştınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Yıllardır teklifler geliyor ama içime sinen bir iş olmadı. Çok güzel iki dizide rol aldım; biri 'Tatlı Hayat', diğeri de 'Kurtlar Vadisi'. İkisi de başarılı projelerdi.'Tatlı Hayat'taki kadroyu, böyle bir prodüksiyonda toplayacak bir imkân yok şimdi. Hem komediyi, hem de aksiyonu yaşadım. Ancak gelen teklifler arasında beni heyecanlandıran bir proje olmadığı için kabul etmedim.