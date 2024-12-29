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        Haberler Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den düşürülen uçağa ilişkin açıklama: Yerden açılan ateşle ağır hasar aldı | Dış Haberler

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den düşürülen uçağa ilişkin açıklama: Yerden açılan ateşle ağır hasar aldı

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 25 Aralık günü Azerbaycan Havayolları'na ait uçağın düşürüldüğü kazaya ilişkin yaptığı açıklama Rusya'nın kasıtlı olarak vurmadığını ifade etti. Aliyev, uçağın Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle ağır hasar aldığını ve kontrol edilemez hale geldiğini açıkladı ve Rusya'nın, Azerbaycan'a tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 29.12.2024 - 15:08
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        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
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        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çarşamba günü Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau yakınlarında "düşürüldüğü" kazaya ilişkin "Rusya kasıtlı olarak uçağı vurmadı." ifadelerini kullandı.

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, uçağın Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle ağır hasar aldığını ve kontrol edilemez hale geldiğini açıkladı. Aliyev ayrıca düşürülen yolcu uçağı nedeniyle Rusya'nın, Azerbaycan'a tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

        PUTİN'DEN ALİYEV'E ÖZÜR TELEFONU

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le dün yaptığı telefonla görüşmesinde, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür dilemişti.

        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu Haberi Görüntüle
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        Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Putin, trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle özür diledi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine bir kez daha derinden ve samimi başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi." ifadesi kullanıldı.

        Görüşmede, Azerbaycan'a ait yolcu uçağının Grozni'deki havalimanına defalarca iniş yapmaya çalıştığının da ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Aynı zamanlarda, Grozni, Mozdok ve Vladikavkaz Ukrayna'nın insansız hava araçlarının saldırısı altındaydı ve Rus hava savunma sistemleri saldırıları püskürttü." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma açıldığı ve ilgili sivil ve askeri uzmanların sorguya alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Şu anda Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iki görevlisi Grozni'de bulunuyor ve burada Rusya Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi temsilcileriyle çalışıyorlar. Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan yetkilileri de Aktau yakınlarındaki kaza yerinde yakın işbirliği içindedir."

        38 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

        Kazada, 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

        Azal, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurmuştu.

        AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

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        #rusya
        #Azerbaycan
        #uçak kazası
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