Trump'ın Başdanışmanından Elon Musk'a yönelik ağır suçlamalar!

Eski Beyaz Saray Danışmanı Steve Bannon, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan dünyanın en zengin ismi Elon Musk'a ağır suçlamalarda bulundu.

Bannon, Trump döneminde Hükümet Verimliliği Bakanlığı kurumunu yönetecek Musk'ı Çin ile olan ticareti bağlantıları nedeniyle "küreselci" olarak nitelendirdi ve Adolf Hitler'den çek alacağını iddia etti.

Steve Bannon on Elon Musk: This guy lives on government contracts and taxpayer subsidies…You’re not even an American, all you are is a globalist. You would take a check from Adolph Hitler.pic.twitter.com/L1n2KYSyVo — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 28, 2024

Donald Trump'ın bir önceki başkanlık döneminde kendisine en yakın isimlerden biri olan Steve Bannon, Musk'ı "Bu adam hükümet sözleşmeleri ve vergi mükelleflerinin sübvansiyonlarıyla yaşıyor... Sen Amerikalı bile değilsin, sadece bir küreselcisin. Adolf Hitler'den çek alırdın" sözleriyle suçladı.

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"SEN BİR SAVAŞ FIRSATÇISISIN"

Bannon mesajında, "Seni bu ulusun gördüğü en büyük düşmanın kaçan köpeği olarak ifşa edebilecek kadar kötüyüm. Sen bir savaş fırsatçısısın. Düşmanla yatıyorsun, kardeşim ve bunu yapıyorsun çünkü sen - sen bir Amerikan milliyetçisi değilsin. Hatta Amerikalı bile değilsin. Sen sadece bir küreselcisin, tamam mı, bir küreselcisin. Herkes sana çek yazdığında bunu alırsın bu kişi Adolf Hitler olsa bile. Bunu Adolf Hitler'den daha kötü olan insanlardan alıyorsun, övdüğün Çin Komünist Partisi'nin rejiminden." ifadelerini kullandı.