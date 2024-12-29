Trump, ABD'ye H1-B vizesiyle yabancı işçi alınımına destek vereceğini kamuoyuna duyurdu

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, vasıflı göçmenlere ABD'de çalışma imkanı tanıyan H1-B vizesine desteğini kamuoyuyla paylaştı.

New York Post'a konuşan Trump, Space X'in sahibi Elon Musk'ın, X platformunda, H1-B vize statüsünün gerekliliğini savunduğu açıklamalarının ardından, ABD şirketlerinin yabancı uzman işçileri istihdam etmesine olanak sağlayan H1-B vize programına desteğini ilan etti.

Trump, "Mülklerimde birçok H-1B vizeli var. H-1B'ye inananlardanım. Bunu birçok kez denedim. Harika bir program." ifadelerini kullandı.

İlk başkanlık döneminde, yabancı işçi vizelerine kısıtlama getiren ve söz konusu programı eleştiren Trump, son açıklamasıyla Cumhuriyetçi tabanı ikiye bölen bu konuda tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

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Trump daha önce de ABD’de yüksek öğrenim gören öğrencilere Green Card sözü vermişti.