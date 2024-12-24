RSV Virüsü: Bebekler ve Çocuklar İçin Gizli Tehlike!

Özellikle son günlerde çocuklarda sıkça görülen RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs) enfeksiyonunun prematüre ve 3 aylıktan küçük bebekler ile ciddi akciğer ya da kalp sorunu olanlarda oldukça tehlikeli olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Hafif ateş, nezle, öksürük, nefes darlığı, hırıltılı nefes gibi bulguları vardır. Hem üst hem de alt solunum yolu enfeksiyonuna yol açar. Ayrıca bronşit ve pnömoni yani zatürreye yol açar. Özellikle 2 yaş altı için en sık zatürre etkenidir" dedi.