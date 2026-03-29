        Çocuklarda helikobakter pilori görülür mü?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Mart 2026 - 00:17 Güncelleme:

        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Helikobakter pilori küçük çocuklarda karın ağrısı olarak karşımıza çıkar. Genellikle üst karın ağrısı vardır. Yaşı daha büyük çocuklarda karında şişkinlik ve doluluk şikayetiyle görülür. Daha ileri düzeylerde çocuklarda iştahsızlık, kilo kaybı, demir eksikliği, çeşitli vitamin eksiklikleri olarak karşımıza çıkabilir. Kronik demir eksikliği olan çocuklarda da başka bir etken bulunamıyorsa helikopter pilori mutlaka aranmalıdır" dedi.

