Galatasaray'da Ziyech'e sürpriz talip!
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray için transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda mutsuz olan ve başka takımlarla görüşmesi beklenen Hakim Ziyech'in, Premier Lig ekibinin teklif yaptığı belirtildi.
Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.
Sarı-kırmızılılarda gelecek isimler kadar, gerek yabancı kontenjanı gerekse bütçe oluşturulması açısından gönderilecek oyuncular da önem taşıyor.
Bu kapsamda Cimbom'un Faslı yıldızı Hakim Ziyech için, İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
WEST HAM'DAN ZIYECH HAMLESİ!
Daily Mail'in haberine göre; Premier Lig ekiplerinden West Ham United, G.Saray'da mutsuz olan Hakim Ziyech'e teklif götürdü.
YILLIK ÜCRETİ 5.7 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılardan yıllık 5.7 milyon Euro kazanan Faslı oyuncu, ayrılmak için kalan maaşını da istemişti.
Sözleşmesinde belli bir maç sayısına ulaşması halinde kontratı bir yıl uzama maddesi de yer alıyor.
Sarı-kırmızılı kulüp bu maddenin devreye girmemesi için devre arasında yollarını ayırmayı ve yabancı oyuncu kontenjanında yer açmayı planlıyor.
OKAN BURUK: BAŞKA TAKIMLARLA GÖRÜŞECEK
Geçtiğimiz günlerde G.Saray'ın teknik direktörü Okan Buruk konuyla ilgili, "Ziyech ile konuştum. Rakipleri çok formda ve o da aldığı süreden mutsuz olduğunu bize bildirdi.
Transfer dönemi başladıktan sonra başka takımlarla görüşmeler yapacak. Bu tür oyuncuların yedek kaldıklarındaki vücut dili olumsuz olabiliyor. Oynamadığı için mutsuz ve ayrılmaya yakın" ifadelerini kullanmıştı.