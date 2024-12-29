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        Haberler Magazin Gülin İyigün: Uzaylılar aramızda Magazin haberleri

        Gülin İyigün: Uzaylılar aramızda

        Uzaylılara inandığını açıklayan ünlüler artıyor. Son olarak oyuncu Gülin İyigün de uzaylılara inandığını belirterek "Aramızda yaşıyorlar" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 13:23 Güncelleme: 29.12.2024 - 13:23
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        "Uzaylılar aramızda"
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        1980'li yıllarda uzaylılara inanan ünlü olarak Mustafa Topaloğlu öne çıktı.

        Gerçekten inanıyor muydu yoksa yoksa bir tanıtım çalışması mıydı?

        Aradan geçen onca yıla rağmen anlaşılmadı.

        Günümüzde ise uzaylılara inanan ünlü olarak Yusuf Güney, bu konuda bayrağı Mustafa Topaloğlu'ndan devraldı. Her fırsatta uzaylıların varlığına inandığını söyleyen Güney, Topaloğlu'dan farklı olarak söylemlerini daha ciddi bir şekilde dile getiriyor.

        Uzaylıların varlığına inanan bir diğer ünlünün ise oyuncu Gülin İyigün olduğu ortaya çıktı.

        Gülin İyigün, yeni yıl alışverişi için Nişantaşı'nda görüntülendi. İyigün, hem yeni yıl planlarını hem de ilginç düşüncelerini paylaştı.

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        Yeni yıl planlarından bahsederken; "Fena serserilik yapacağım" diyen Gülin İyigün; yılbaşı gecesi için ise "Ailemle evimde olacağım. Kendi aramızda sohbet edeceğiz. Ev kuşuyum" sözleriyle mütevazı bir kutlama planladığını belirtti.

        "UZAYLILAR HER ZAMAN ARAMIZDA"

        Astrolojiye olan ilgisini ve bu konuda annesinden öğrendiklerini anlatan Gülin İyigün; "Annem astrolog, ben tüketiciyim. Annem, uzun süre bu konuda eğitim aldı, ben de iyi bilirim gökyüzünü" dedi ve ekledi; "2025'te uzaylılar gelecek."

        Gülin İyigün; "Bence uzaylılar hep aramızda var. Uzaylılar, her zaman burada. Son zamanlarda insanların birer deneğe dönüştüğünü ve bu deneylerin arttığını düşünüyorum. Artık herkese 'bizden biri' gibi bakmıyorum. Aramızda çok uzaylı var" diyerek uzaylıların varlığına inandığını belirtti.

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        #Gülin İyigün
        #uzaylılar
        #Yusuf Güney
        #Mustafa Topaloğlu
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