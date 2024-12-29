Yeni yıla girerken 12 tane üzüm yemenin şans getirdiği inancını üzüm çiftçileri mi uydurdu?
Yeni yıla geçilecek gün, kimileri için heyecanla hazırlanan sofralarda yenen güzel bir yemekle, kimileri için güzel temennilerde bulunarak, kimileri için de coşkulu kutlamalarla geçiyor. Fakat bir kitle var ki; onlar yeni yıl akşamını umut dolu ritüellerle geçiriyor. Bunlardan biri de sosyal medyanın gücü ile İspanya'dan tüm dünyaya yayılan 12 üzüm yiyerek şans sahibi olma ritüeli! Peki bu ritüelin, fazla gelen üzüm hasadını satmak için çiftçiler tarafından 'uydurulan' bir pazarlama taktiğinden ibaret olduğunu söylesek? İşte detaylar...
Yeni yılın gelişi, dünya çapında pek çok ilginç ritüele sahne oluyor. İspanya'dan doğan "12 şanslı üzüm" geleneği, gece yarısı saat çanlarıyla birlikte hızla üzüm yiyen milyonlarca insanı bir araya getiriyor. Her bir üzümün, yeni yılın bir ayını temsil ettiği bu eğlenceli ve şans getirdiğine inanılan gelenek, TikTok sayesinde dünya genelinde popüler hale geldi. İşte bu ilginç ritüelin detayları...
12 ÜZÜM GELENEĞİ: YENİ YILA ŞANS GETİREN İSPANYOL RİTÜELİ
Yeni yıl, dünyanın çeşitli kültürlerinde farklı gelenekler ve ritüellerle kutlanır. Ancak, İspanya'da yeni yılı karşılamak için oldukça ilginç bir gelenek vardır: "Las doce uvas de la suerte" ya da çevirisiyle "Şansın 12 Üzümü."
İspanyollar, her yılın son dakikasında bu 12 üzümü saat kulesinin çanlarına paralel olarak yer ve bu gelenek, yeni yılın tamamına şans ve bereket getireceğine inanılır.
GELENEĞİN KÖKENİ: NEDEN 12 ÜZÜM?
Şansın 12 üzümü geleneği, 19. yüzyılın sonlarına dayanan uzun bir tarihe sahiptir. Bazı kaynaklara göre, 1909 yılında Alicante bölgesindeki üzüm çiftçileri, aşırı bollukta üzüm üretince bu fazla mahsulü satmak için yaratıcı bir yol aramış ve şans getiren üçlüyü başlatmışlardır.
Ancak, araştırmalar bu geleneğin aslında 1880'lere kadar uzandığını ve o dönemin Madrid burjuvazisinin Fransızların yeni yıl kutlamalarına özendiği bir ritüelden dönüştüğünü gösteriyor.
GELENEĞİN DÜNYA ÇAPINDA YAYILMASI
İspanya'ya özgü olan bu gelenek, yıllar içinde Latin Amerika’ya ve hatta dünyanın diğer bölgelerine yayılmıştır. Bugün, TikTok gibi sosyal medya platformlarında viral olan bu ritüel, binlerce kişi tarafından denenmekte ve paylaşılmaktadır.
POPÜLER KÜLTÜRDE 12 ÜZÜM GELENEĞİ
Modern Family dizisinde Gloria'nın eşi Jay'e 12 üzüm geleneği hakkında konuşma yaptığı bir bölüm vardır. Bu bölümde de 12 üzümün her birinin bir dilek için yendiğinin altı çizilir.
ŞANSA İNANANLAR VE GERÇEKÇİLER
Bazı insanlar bu geleneğe sadece bir eğlence arayışı olarak yaklaşırken, kimileri için ciddi bir ritüeldir. İspanya’nın Puerta del Sol meydanı gibi sembolik yerlerde toplanan kalabalıklar, saat kulesinin çan sesleriyle birlikte bu geleneği yerine getirerek yeni yılı umut ve coşku dolu bir atmosferde karşılarlar.