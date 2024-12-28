Muslera sürprizi!
Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaptan Fernando Muslera ile 1 yıl daha devam etmek istiyor. 38 yaşındaki file bekçisi ile mart ayında masaya oturulacak.
Galatasaray'da gözler ara transfer döneminde kadroya yapılacak takviyelere çevrilirken, diğer taraftan da iç transfer için çalışmalar sürüyor.
Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Fernando Muslera geliyor...
2011 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen tecrübeli file bekçisinin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Galatasaray yönetimi Muslera'yla 1 yıl daha yola devam etmek istiyor.
TRT Spor'un haberine göre; Uruguaylı file bekçisinin maaşında da indirim yapılması düşünülüyor.
Ancak Muslera, henüz kariyeriyle ilgili net bir karar verebilmiş değil. Tecrübeli kalecinin, ülkesine dönmeye daha sıcak baktığı öğrenildi.
38 yaşındaki file bekçisi ile mart ayında bir görüşme yapılması planlanıyor. Yönetim buradan çıkacak sonuca göre yol haritasını belirleyecek.
Galatasaray, Muslera sonrası kaleyi yine yabancı bir eldivene emanet etmek istiyor. Ancak sarı-kırmızılıların listesinde yerli kaleciler de bulunuyor.