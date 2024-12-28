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        Haberler Magazin Enis Destan'ın annesi Gül Destan, gelini Arzum Kuruçalı'yı sert şekilde eleştirdi - Magazin haberleri

        Enis Destan'ın annesi Gül Destan, gelini Arzum Kuruçalı'yı sert şekilde eleştirdi

        Enis Destan, Arzum Kuruçalı ile nişanlanmasından sonra ünlü futbolcunun annesi Gül Destan, sosyal medyadan nişana tepki verdi; "Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 09:17 Güncelleme: 28.12.2024 - 09:17
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        Trabzonspor’un milli futbolcusu Enis Destan, futbola verilen arada sevgilisi, antrenör Arzum Kuruçalı ile nişanlandı.

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        Nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu duyuran genç futbolcu, bu kez annesi Gül Destan’ın sert eleştirileriyle gündeme geldi.

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        "HİÇBİR ŞEKİLDE YAKIŞTIRMIYORUM"

        Gül Destan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelin adayı Arzum Kuruçalı’yı sert bir dille eleştirerek; "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı" ifadelerini kullandı.

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        Nişana katılmadıklarını belirten Gül Destan; "Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış. Her şeyi kendi planlamış. Acelesi var, sonra elinden kaçar diye korkuyor," diyerek sürece tepkisini dile getirdi.

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        "PAYLAŞIMINI SİLDİ"

        Anne Destan, gelin adayının oğlundan 10 yaş büyük olduğunu vurgulayarak, "Madem kendinden yaşça büyük birisiyle evlenmek istiyorsa, sıradan bir meslek dalından eş seçseydi, amaç belli," şeklinde konuştu.

        Gül Destan, kısa bir süre sonra bu paylaşımını sildi.

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        "DAHA ÖNCEDE GÜNDEME GELMİŞTİ"

        Gül Destan’ın sosyal medya paylaşımları ilk kez tartışma yaratmıyor. Daha önce Trabzonspor’un Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde, oğlunun yediği köfteden zehirlendiğini iddia ederek; "Takımın birçoğu köfteyi almamış, neden? Enis köfteyi almış ve yemiş. Maçtan önce üç kez kusmuş. Köftenin içinde ne vardı acaba?" sözleriyle gündem olmuştu.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Enis Destan
        #Arzum Kuruçalı
        #Gül Destan
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