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        Haberler Magazin Seher Dilovan, kadın meslektaşlarını topa tuttu

        Seher Dilovan, kadın meslektaşlarını topa tuttu

        Yaşamını İsviçre'de sürdüren türkücü Seher Dilovan, kadın meslektaşlarını eleştiri yağmuruna tuttu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 22:17 Güncelleme: 28.12.2024 - 22:50
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        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
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        Yaşamını İsviçre'nin Cenevre kentinde sürdüren 53 yaşındaki türkücü Seher Dilovan, son paylaşımıyla bir büyük tartışmanın fitilini ateşledi.

        Seher Dilovan

        Seher Dilovan, Gülşen ve Hadise'yi ima ederek kadın meslektaşlarına bir hayli yüklendi.

        Hadise

        Seher Dilovan, kadın meslektaşlarının sanat icra etme yerine vücutlarını sergilediklerini belirterek şunları söyledi; "Bu nedir arkadaş? Instagram'da, sosyal medyada kadın sanatçıların büyük bölümü ya dansöz gibi kıvırıp, popo gösteriyorlar ya da memelerini açıp şov yapıyorlar. Amaç, sanat icra etmek dışında vücut icra etmeye dönmüş. Rezil bir ortam."

        Gülşen

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        #Seher Diloavan
        #gülşen
        #hadise
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