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        Haberler Magazin Mert Müldür, Koprena Andjela'ya evlenme teklifi etti - Magazin haberleri

        Mert Müldür, Koprena Andjela'ya evlenme teklifi etti

        Fenerbahçe'nin ve A Milli Takımımızın sağ beki Mert Müldür, sevgilisi Koprena Andjela'ya evlenme teklifi etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 20:29 Güncelleme: 28.12.2024 - 21:40
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        Liglere ara verilmesi, futbolculaın özel hayatlarına daha çok yönelmesine neden oldu. Benfica'da oynayan Kerem Aktürkoğlu ile Trabzonsporlu Enis Destan'ın nişanlanmasının ardından, şimdi de Fenerbahçe'nin ve A Milli Takımımızın sağ beki Mert Müldür, evlilik yolunda ilk adımını attı.

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        25 yaşındaki Mert Müldür, uzun süredir birlikte olduğu Kick boks sporcusu sevgilisi Koprena Andjela'ya konumunu belirtmedikleri tropik bir yerde evlenme teklifi etti.

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        Bu özel anı sosyal medya hesabından paylaşan Mert Müldür, mutluluğunu kırmızı kalp ve yüzük emojileriyle paylaştı.

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        Mert Müldür'ün bu duygusal paylaşımına birçok meslektaşı tebrik mesajları gönderdi.

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        Mert Müldür, düğün günü gelini eşikten kucakta geçirme provası yaptı.

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        27 yaşındaki Koprena Andjela, Sırp vatandaşı...

        Fotoğraflar: ınstagram

        #Mert Müldür
        #Koprena Andjela
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