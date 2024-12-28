Mert Müldür, Koprena Andjela'ya evlenme teklifi etti
Fenerbahçe'nin ve A Milli Takımımızın sağ beki Mert Müldür, sevgilisi Koprena Andjela'ya evlenme teklifi etti
Liglere ara verilmesi, futbolculaın özel hayatlarına daha çok yönelmesine neden oldu. Benfica'da oynayan Kerem Aktürkoğlu ile Trabzonsporlu Enis Destan'ın nişanlanmasının ardından, şimdi de Fenerbahçe'nin ve A Milli Takımımızın sağ beki Mert Müldür, evlilik yolunda ilk adımını attı.
25 yaşındaki Mert Müldür, uzun süredir birlikte olduğu Kick boks sporcusu sevgilisi Koprena Andjela'ya konumunu belirtmedikleri tropik bir yerde evlenme teklifi etti.
Bu özel anı sosyal medya hesabından paylaşan Mert Müldür, mutluluğunu kırmızı kalp ve yüzük emojileriyle paylaştı.