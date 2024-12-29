Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar! 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son dakika | Son dakika haberleri

        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar! 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        İstanbul Kağıthane'de "Neden peşimizden geliyorsun" diye 6 şüphelinin saldırdığı kişiler sivil polis çıktı. Bir polisin eli çatlarken, destek ekiplerinin gelmesiyle şüpheliler karakola götürüldü, 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 10:46 Güncelleme: 29.12.2024 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kağıthane’de sokakta yürüdükleri sırada takip edildiklerini düşünen 3 kişi, sivil polis ekibine "Neden peşimizden geliyorsun" sözleriyle tepki gösterdi. Şüphelilerle polis ekibi arasında tartışma çıktı. Memurların polis olduğunu söylemesine rağmen küfür ve hakaretlerde bulunan 6 şüpheli, polisi darbederek elini çatlattı. Takviye ekiplerin gelmesiyle gözaltına alınan ve toplamda 27 suç kaydı olan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

        Olay, 25 Aralık Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli takibi yapmaya başladı. O sırada kaldırımda yürüyen Ömer Y., Semih D. ve Savaş K., kendilerini takip ettiğini düşündükleri sivil polis ekibine 'Kardeş, sen kimsin? Ne yapıyorsun burada? Neden peşimizden geliyorsun' sözleriyle tepki gösterdi.

        REKLAM

        POLİSİ DARBEDİP ELİNİ ÇATLATTILAR

        Ekip, polis olduğunu söyleyerek önünü kesen 3 kişiye uzaklaşmasını söyledi. Ancak olay yerinden ayrılmayan 3 kişi, üzerine yürüdüğü polise küfür ve hakaret etti. Tehditlerde de bulunarak saldırgan tavırlar sergileyen 3 kişi arkadaşlarını olay yerine çağırdı. 6 kişi polis memuruna saldırdı. Saldırı sırasında şüphelilerin kolundan ve yakasından çekiştirerek, sıkıştırıp darbettikleri polis memurunun elinin çatladığı öğrenildi.

        ŞÜPHELİLERİN 27 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Takviye polis ekibinin olay yerine gelmesi üzerine 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler polis aracına götürüleceği sırada arkadaşları Yasin A., Yunus Y. ve Halil Y., etrafını sardıkları polis ekibini darbetmeye çalıştı. Polise saldıran şüphelileri kaçırmaya çalışan diğer 3 şüpheli ise, takviye ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri tamamlanan şüphelilerin toplamda 27 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

        6 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANDI

        Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Semih D., Savaş K. ve Ömer Y. çıkarıldığı mahkemece 'Görevini yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı. Halil Y., Yasin A. ve Yunus Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        "Toplum AI'nin gücünü farkında değil"
        "Toplum AI'nin gücünü farkında değil"
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Narin Güran davasında karar
        Narin Güran davasında karar
        Trump'tan vasıflı göçmen alımına destek mesajı
        Trump'tan vasıflı göçmen alımına destek mesajı
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        Sevgilisine evlenme teklif etti
        Sevgilisine evlenme teklif etti
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Muslera sürprizi!
        Muslera sürprizi!