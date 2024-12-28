DEM Parti heyeti İmralı'da

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün yaptığı açıklamada İmralı'yı ziyaret etmek isteyen DEM Parti heyetine izin verildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, ziyarete ilişkin olarak yaptığı açıklamada "DEM'lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik. Hava şartlarına göre yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidecekler. DEM heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan olacak" ifadelerini kullandı.