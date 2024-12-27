DEM Parti'ye İmralı izni
Habertürk TV'nin haberine göre; yarın ya da 29 Aralık'ta; Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, Abdullah Öcalan ile görüşecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "DEM'lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik. Hava şartlarına göre yarın ya da Pazar günü İmralı'ya gidecekler, DEM heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan olacak." dedi.
NE OLMUŞTU?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin, "Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." demişti.
Bahçeli‘nin 22 Ekim'de yaptığı Öcalan çağrısıyla başlayan süreç devam ediyor. Süreç kapsamında bu çağrıdan bir gün sonra 23 Ekim'de Parti Şanlıurfa Milletvekili ve aynı zamanda Abdullah Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan İmralı'ya giderek bir görüşme gerçekleştirdi.
26 Kasım tarihinde ise DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç İmralı’ya gitmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Ancak Suriye’deki gelişmeler ve TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri bu ziyaretin ertelenmesine sebep oldu.
ÖNDER VE BULDAN'IN GİTMESİ BEKLENİYOR
Edinilen bilgiye göre 20 Aralık itibariyle bütçe mesaisinin bitmesinin ardından kısa bir süre içerisinde DEM Parti heyeti İmralı’ya giderek Öcalan’la görüşecek. Ancak heyette eş genel başkanlardan ziyade 2013-2015 yılları arasındaki Çözüm Süreci'nde aktif rol alan ve Öcalan ile de defalarca görüşen DEM parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın yer alması bekleniyor.
SÜREÇ DAHA HIZLI İLERLEYECEK
Sürecin bundan sonra daha hızlı ilerleyeceği ve Suriye’deki gelişmelerin de buradaki süreci olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.
*Haberin görselleri Reuters tarafından servis edilmiştir.