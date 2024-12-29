Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege'nin iç kesimleri ile Akdeniz'in kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bursa, İç Anadolu'nun batı ve güneyi ile Akdeniz'in yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de çığ tehlikesi sürüyor. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkisini sürdürecek. Yağışların; Muğla'nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege(Manisa ve İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Tekirdağ, Kırklareli, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı ilçeleri, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ve Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla’nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olup, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Muğla’nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.