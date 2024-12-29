Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, Güney Kore'nin Muan Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcu uçağının pistten çıkıp düşmesi sonucu en az 28 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Tayland'dan gelen ve 175 yolcu ile altı mürettebat taşıyan Jeju Air'e ait uçağın ülkenin güneyindeki havalimanına inişi sırasında meydana geldi.

Yonhap'ın haberine göre kurtarma çalışmaları devam ederken iki kişi sağ olarak bulundu.

Havaalanı yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, yetkililerin kuyruk bölümündeki insanları kurtarmak için çalıştığını söyledi. Yerel medyanın paylaştığı fotoğraflarda uçağın bazı bölümlerinin duman ve alevlerle kaplandığı görülüyor. Önceki cumhurbaşkanının devam eden siyasi kriz nedeniyle görevden alınmasının ardından cuma günü ülkenin geçici lideri olarak atanan Geçici Cumhurbaşkanı Choi Sung-mok'un ofisinden yapılan açıklamada, kapsamlı kurtarma çalışmaları emri verildiği belirtildi.