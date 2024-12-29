DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın dün İmralı'ya giderek, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır" denildi.

Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, dün İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. DEM Parti'den görüşmeye ilişkin bugün yazılı açıklama yapıldı.

DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi Haberi Görüntüle Görüşmeye ilişkin, "Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi" denilirken şu ifadelere yer verildi: "- Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır. - Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

- Gazze ve Suriye’de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir. - Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.