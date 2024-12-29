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        Haberler Magazin Arzum Onan, sevgilisi Orkan Özkan ile ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri

        Arzum Onan, sevgilisi Orkan Özkan ile ilk kez görüntülendi

        Arzum Onan, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Orkan Özkan ile ilk kez görüntülendi. Çift, birlikte yeni yıl için alışveriş yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 15:07 Güncelleme: 29.12.2024 - 15:07
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        Âşıklar ilk kez görüntülendi
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        Arzum Onan, bir süredir önceki evliliğinden dünyaya gelen iki kızıyla birlikte yaşamını ABD / California'da sürdüren Orkan Özkan ile aşk yaşıyor. Özkan, kendisini görmek için zaman zaman ABD'ye giden sevgilisine bu kez jest yaparak Türkiye'ye geldi.

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Arzum Onan, sevgilisi ile birlikte Nişantaşı'nda ilk kez objektiflere yansıdı.

        Yeni alışverişine çıkan çift, basın mensuplarına gülümseyerek poz verdi. Birbirlerine uyumlu kış tarzı ile dikkat çeken Arzum Onan ile Orkan Özkan, alışveriş yaptıktan sonra oradan ayrıldı.

        Orkan Özkan'ın sevgilisi Arzum Onan ile birlikte 2025'i karşılamak için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

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        #Orkan Özkan
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