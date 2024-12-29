Arzum Onan, sevgilisi Orkan Özkan ile ilk kez görüntülendi

Arzum Onan, bir süredir önceki evliliğinden dünyaya gelen iki kızıyla birlikte yaşamını ABD / California'da sürdüren Orkan Özkan ile aşk yaşıyor. Özkan, kendisini görmek için zaman zaman ABD'ye giden sevgilisine bu kez jest yaparak Türkiye'ye geldi.

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Arzum Onan, sevgilisi ile birlikte Nişantaşı'nda ilk kez objektiflere yansıdı.