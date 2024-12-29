En-Nesyri transferini bitirmek için geliyorlar!
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr, transfer listesinde yer alan Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri için girişimlerini sürdürüyor. Suudi ekibinin yetkililerinin, Faslı golcünün transferini bitirmek için haftaya İstanbul'a gelmesinin beklendiği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al Nassr yetkilileri, En-Nesyri transferini tamamlamak için harekete geçti.
Al Nassr yetkililerinin, Fenerbahçe'nin 40 milyon euro istediği Faslı golcünün transferini bitirmek için haftaya İstanbul'a gelmesinin beklendiği aktarıldı.
En-Nesyri'nin transferi Fenerbahçe'nin talep ettiği gibi 40 milyon euroya gerçekleşirse, 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'in en pahalı satışı olacak.
Fenerbahçe'de 24 maça çıkan Faslı santrfor bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.