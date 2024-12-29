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        Haberler Magazin Ünlü futbolcunun annesine tepki yağdı - Magazin haberleri

        Ünlü futbolcunun annesine tepki yağdı

        Trabzonsporlu ünlü futbolcu Enis Destan'ın annesine tepki yağdı. Gül Destan'ın, müstakbel gelini Arzum Kuruçalı'yı 'Para avcısı' olarak nitelemesi Demet Akalın'ı da fena halde kızdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 11:40 Güncelleme: 29.12.2024 - 12:00
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        Annesine tepki yağdı
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        22 yaşındaki Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ın annesi Gül Destan'ın 32 yaşındaki müstakbel gelini antrenör Arzum Kuruçalı'yı, 'Para avcısı' olarak nitelendirmiş, yaşının oğlundan büyük olması ve kıyafet tercihini beğenmemesiyle 'İstenmeyen gelin' ilan etmişti.

        Nişana katılmadıklarını belirten Gül Destan, şunları söylemişti; "Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli. Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayak bağı gibi en sonunda. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum."

        Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış. Her şeyi kendi planlamış. Acelesi var, sonra elinden kaçar diye korkuyor" diyerek oğlunun nişanlanmasına öfkelendi.

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        Gül Destan

        Gül Destan'ın bu ifadeleri, sosyal medyada büyük tepki gördü.

        Demet Akalın da Enis Destan’ın annesine tepki gösterdi. Akalın, çifte mutluklar dilerken, Enis Destan ile Arzum Kuruçalı'ya mutluluklar dilerken; “Kaynana zorlaması! Kız da fıstık gibi. Çok yakışmışlar ama esas alkış çocuğa. Aferin aşkının arkasında durmuş” yorumunda bulundu.

        Gül Destan'a gösterilen tepkilerden bazıları şöyle;

        - "Sonuçta annendir ama söyledikleri çok yanlış. Hiç hoş olmamış."

        - "Bir anne için en büyük mutluluk çocuğunun mutluluğudur. Gül hanım, yanlış yaptı."

        - "Arzum'a 'Para avcısı' ne demek. Çok ayıp."

        - "Gül hanım, sizi kınıyorum."

        - "Bırak, çocuğun mutlu olsun."

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        #Arzum Kuruçalı
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