Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Elon Musk'ın Almanya'da aşırı sağcı AfD'yi destekleyen yazısı tartışma yarattı | Dış Haberler

        Elon Musk'ın Almanya'da aşırı sağcı AfD'yi destekleyen yazısı tartışma yarattı

        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın Alman gazetesinde yayımlanan yazısından aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini "Almanya için son umut kıvılcımı" olarak nitelendirmesi tartışma yarattı. Musk geçen hafta sahibi olduğu X platformunda "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir." ifadesini kullanmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 13:47 Güncelleme: 29.12.2024 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Musk'ın AfD yazısı tartışma yarattı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Milyarder iş adamı Elon Musk'ın, Die Welt'in pazar günü gazetesi Welt am Sonntag'da yayımlanan ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini "Almanya için son umut kıvılcımı" olarak nitelendirdiği konuk makalesi, ülkede tartışmaya yol açtı.

        Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Sekreteri Matthias Miersch, gazetenin bağlı bulunduğu Springer yayınevinin, Musk'a AfD seçim reklamları için bir platform teklif etmesinin bile "utanç verici ve tehlikeli" olduğunu belirtti.

        Yabancı milyarderlerin demokratik değerleri baltalayan partileri desteklemesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Miersch, Almanya'nın dışarıdan herhangi bir müdahaleye ve aşırı sağcı pozisyonlara desteğe kesinlikle ihtiyacı olmadığını kaydetti.

        REKLAM

        Yeşillerin federal milletvekili ve seçim kampanyası yöneticisi Andreas Audretsch de teknoloji milyarderlerinin veya Çin devlet mülkiyetindeki şirketlerin, sahip olduğu platformlar ve büyük paralarla demokrasi söylemlerini baltalamaya çalıştığını söyledi.

        Elon Musk'ın bunu AfD'deki aşırı sağcılarla el ele yaptığını belirten Audretsch, "Bu ülkemizdeki demokrasimize ve ifade özgürlüğümüze yönelik bir tehlikedir." dedi.

        Musk'ın yazısının ardından Die Welt gazetesi Fikir Departmanı Başkanı Eva Marie Kogel'in istifa ettiği belirtildi.

        Daha önceden planlanan şekilde görevden ayrılacak olan Die Welt Genel Yayın Yönetmeni Ulf Poschardt ile 1 Ocak'ta göreve başlayacak olan halefi Jan Philipp Burgard ise ifade özgürlüğüne atıfta bulunarak söz konusu makaleyi savundu.

        NELER OLDU?

        Musk geçen hafta sahibi olduğu X platformunda "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir." ifadesini kullanmıştı.

        Daha sonra bu görüşünü genişleten Musk, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesinde misafir köşe yazarı olarak kaleme aldığı Almanca makalede, AfD'yi destekleyerek partiyi "Almanya için son umut kıvılcımı" olarak nitelendirmişti.

        REKLAM

        Alman İç İstihbarat Teşkilatı, AfD'yi 2021'den beri aşırı sağcı parti olarak değerlendiriyor.

        Alman basınında yer alan haberlerde ise Musk'ın, Almanya'daki "önemli yatırımları" nedeniyle Alman siyasetine karışma hakkı olduğunu iddia ettiği öne sürüldü.

        Haberlerde ayrıca, AfD'nin göçmen karşıtı politikalarının, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve ekibinin de ilgisini çektiği iddia edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Elon Musk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        "Uzaylılar aramızda"
        "Uzaylılar aramızda"
        Ticaret Bakanlığı'ndan 3 günde 10 milyon TL'yi aşkın ceza
        Ticaret Bakanlığı'ndan 3 günde 10 milyon TL'yi aşkın ceza
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Annesine tepki yağdı
        Annesine tepki yağdı
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        Narin Güran davasında karar
        Narin Güran davasında karar
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!