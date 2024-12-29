Gülşen'in Türkmenistan hali
Gülşen, Türkiye'de verdiği konserlerde sahneye, bir hayli 'cesur' kostümlerle çıkarken Türkmenistan'da tarzının çok dışında bir kostüm tercih etmek zorunda kaldı
Gülşen, Türkmenistan'da verdiği konserde sahnede çok farklı bir görünüme sahipti.
Gülşen, bilindiği üzere Türkiye'de verdiği konserlerde bir hayli 'cesur' kostümler tercih ediyor.
Ünlü şarkıcı, Türkmenistan'da ise kendi tarzına göre sahneye oldukça kapalı bir kostümle çıkmayı tercih etti. Bunun nedeni de organizatörün Türkmenistan'daki konseri için 'cesur' kostüm olmaması şartını koşması.
Gülşen, Türkiye'de verdiği konserlerden fotoğrafları, sosyal medya hesabından paylaşırken Türkmenistan'daki konserinden fotoğraflar paylaşmamayı tercih etti.