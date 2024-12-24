Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldız ismi Marcus Rashford'u gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin bu transfer kiralık olarak bitirebileceği aktarıldı.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında daha güçlü bir kadroyla oynamayı hedefliyor.
Birçok bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, hücum bölgesi için yıldız bir ismi gündemine aldı.
İngiltere basınından TeamTalk'un haberine göre; Fenerbahçe, Manchester United'dan ayrılması beklenen Marcus Rashford'u yakın takibe aldı.
Sarı-lacivertlilerin henüz resmi bir adım atmadığı fakat yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
Öte yandan Manchester United'ın, İngiliz futbolcu için 50-60 milyon euroluk bir bonservis beklentisinin olduğu kaydedildi.
Bu rakamın Fenerbahçe için çok yüksek olduğu ve sarı-lacivertliler için transferin ancak satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde gerçekleştirebileceği kaydedildi.
Son olarak Jose Mourinho'nun eski öğrencisiyle tekrar buluşmak istediği öne sürüldü.
MOURINHO İLE ÇALIŞTI
Marcus Rashford, Manchester United'da Jose Mourinho ile birlikte çalışmıştı. Mourinho ile birlikte 125 maça çıkan İngiliz golcü, 28 gol attı ve 18 asist yaptı.
SEZON KARNESİ
Manchester United'da bu sezon 24 maçta süre bulan Marcus Rashford, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.