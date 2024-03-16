Dolmabahçe Resim Müzesi

Dolmabahçe Resim Müzesi'nde 19. yüzyıl Osmanlı padişahlarının yaptırdığı ya da satın aldığı toplam 533 eser sergileniyor. Muhteşem tavan süslemelerinden ve duvarlardaki büyüleyici Ayvazovski ve Şeker Ahmed Ali Paşa tablolarından başınızın döneceğini ve boynunuzun tutulacağını garanti edebileceğimiz, mutlaka gezilmesi görülmesi gereken, çok değerli bir müze. Burada 1937-2010 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne bağlı olan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi vardı. 2010-2014 arasında restorasyon sonrası Milli Saraylar Resim Müzesi olarak tekrar açıldı. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ise Fındıklı’da Antrepo 5'te inşa edilmekte olan yeni müze binasına taşındı. 30 salondan oluşan müzede, Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu olan Félix-Auguste Clément’in Said Halim Paşa Yalısı’nda bulunan Gatah Çölü’nde Prens Halim’in Ceylan Avı: Tazı Payı da yer alıyor. Saray resminin tek temsilcisi olma özelliğini sahiplenen koleksiyon Konstantin Kapıdağlı, Rupen Manas, Stanislaw Chlebowski, Fausto Zonaro, Ivan Konstantinoviç Aivazovsky, Pierre Desire Guillemet, Eugene Fromentin, Stefano Ussi, Felix-Auguste Clement, Şeker Ahmed Paşa, Osman Hamdi Bey, Şevket Dağ ve Abdülmecid Efendi gibi ressamların eserleri bulunuyor. Müzeye girer girmez solda Şeker Ahmed Paşa Çay Salonu, arka bahçede ise Limonluk adı verilen kış bahçesini andıran önünde devasa bir bir manolya ağacı ve kuğulu bir havuzu bulunan son derece keyifli bir kafe bulabilirsiniz. Manolyaların açtığı dönemin Mart ortasından Nisan başına kadar olduğunu unutmayın. Müze kart geçiyor. Pazartesi günü kapalı. Bahçe içerisinden Dolmabahçe Sarayı'na geçiş var.