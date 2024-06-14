Rusya Devlet Başkanı Putin: Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık
Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'nın küresel güvenlik sisteminin çöküşe geçtiğini söyleyerek "Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel güvenlik konusunda dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıldığını ve "Batı'nın modelinin" çöktüğünü söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda konuştu.
Batı'ya yönelik eleştiride bulunan Putin, "Avrupa-Atlantik güvenlik sisteminin çöküşüne tanık oluyoruz. Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık" dedi.
ABD'nin silah anlaşmalarından çekilerek küresel güvenliği zayıflattığını dile getiren Putin, "Küresel güvenlik sistemi kurulması gerek. Geleceğin küresel güvenlik sistemi NATO dahil herkese açık olacak" ifadelerini kullandı.
*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.