Haberler Gastro Seyahat Kerala: Büyülü durgun sular

Büyülü durgun sular: Kerala Hindistan'da bulunan Kerala bölgesi son derece yerinde bir ifadeyle tanınıyor; Tanrı'nın Ülkesi. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 05.01.2024 - 03:14 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:40 facebook

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Batı Ghat Dağları ile Arap Denizi arasında bulunan baş döndürücü Kerala, büyülü durgun suları, bereketli yeşillikleri, yaban hayatı, el değmemiş sahilleri, zengin sanat ve kültür hayatı, baharat ve çay plantasyonlarıyla unutulmayacak bir deneyim sunuyor ziyaretçilerine.

Bir sonraki seyahat rotanıza Kerala’yı neden dahil etmeniz gerektiğini merak ediyorsanız eğer, aşağıdaki detaylı listemize bir göz atabilirsiniz...

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Durgun sular Kerala’nın sulak alanları bir yandan harika bir görsel şölen sunarken, bir yandan da insanın içini huzurla kaplıyor. Enteresan biçimleri ile yüzer ev olarak bilinen gemiler zümrüt yeşili sular boyunca süzülüyor; burada bölgenin kendine has florasına ve faunasına tanıklık edebilir, kürek çekebilir ve yetenek abidesi gemi şeflerinin ağız sulandıran yemekleriyle şımartabilirsiniz kendinizi. Bu gemilerden birine binebileceğiniz en iyi yerler, Alleppey, Kumarakom, Kollam, Kasaragod ve Kuttanad.

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Yaban hayatı ve kuş gözlemi 25’ten fazla yaban hayatı koruma alanı ve ulusal park içeren Kerala, safari dahilinde vahşi hayvanları, göçmen kuşları ve doğal hayatı gözlemlemek için ideal bir yer. Wayanad Koruma Alanı, Parambikulum Kaplan Rezervi, Mangalavanam Kuş Koruma Alanı, Mathikettan Shola Ulusal Parkı ve Periyar Kaplan Rezeervi en popüler gözlem bölgelerinden.