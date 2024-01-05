Büyülü durgun sular: Kerala
Hindistan'da bulunan Kerala bölgesi son derece yerinde bir ifadeyle tanınıyor; Tanrı'nın Ülkesi.
Batı Ghat Dağları ile Arap Denizi arasında bulunan baş döndürücü Kerala, büyülü durgun suları, bereketli yeşillikleri, yaban hayatı, el değmemiş sahilleri, zengin sanat ve kültür hayatı, baharat ve çay plantasyonlarıyla unutulmayacak bir deneyim sunuyor ziyaretçilerine.
Bir sonraki seyahat rotanıza Kerala’yı neden dahil etmeniz gerektiğini merak ediyorsanız eğer, aşağıdaki detaylı listemize bir göz atabilirsiniz...
Durgun sular
Kerala’nın sulak alanları bir yandan harika bir görsel şölen sunarken, bir yandan da insanın içini huzurla kaplıyor. Enteresan biçimleri ile yüzer ev olarak bilinen gemiler zümrüt yeşili sular boyunca süzülüyor; burada bölgenin kendine has florasına ve faunasına tanıklık edebilir, kürek çekebilir ve yetenek abidesi gemi şeflerinin ağız sulandıran yemekleriyle şımartabilirsiniz kendinizi. Bu gemilerden birine binebileceğiniz en iyi yerler, Alleppey, Kumarakom, Kollam, Kasaragod ve Kuttanad.
Yaban hayatı ve kuş gözlemi
25’ten fazla yaban hayatı koruma alanı ve ulusal park içeren Kerala, safari dahilinde vahşi hayvanları, göçmen kuşları ve doğal hayatı gözlemlemek için ideal bir yer. Wayanad Koruma Alanı, Parambikulum Kaplan Rezervi, Mangalavanam Kuş Koruma Alanı, Mathikettan Shola Ulusal Parkı ve Periyar Kaplan Rezeervi en popüler gözlem bölgelerinden.
Baharat, kahve ve çay plantasyonları
Kerala’daki baharat, çay ve kahve plantasyonları, tablo gibi manzaraları ve bölgeye has lezzetleri ile ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Eyalet boyunca onlarca plantasyon mevcut; ancak bunların en ünlüleri Munnar, Wayanad ve Thekkady. Buralarda bir yandan çeşit çeşit çay örneklerinin tadımını yapabilir, bir yandan da kendinizi doğal güzelliklerin büyüsüne bırakabilirsiniz.
Kumsal gezileri
Kerala’da baş döndüren görüntüleriyle uçsuz bucaksız, el değmemiş birçok kumsal bulunuyor. Burada doyasıya dinlenebilir, romantik geziler yapabilir, su sporları ile keyfinize bakabilir ve büyüleyici gün batımının karşısında doğanın güzelliğine doyabilirsiniz. Kovalam, Kappad, Kannur, Varkala, Cherai, Marari ve Bekal bölgedeki en güzel kumsallar olarak biliniyor.
Macera tutkunlarına
Macera yaşamaya meraklıysanız eğer, Kerala’da bir an bile sıkılmayacağınıza emin olabilirsiniz. İnsanı heyecanlandıran sahillerde su sporları yapabilir, vahşi doğada safariye çıkabilir, bisiklet sürebilir, tırmanış yapabilir, bambu rafting deneyebilir ya da balık tutabilirsiniz.
Zengin sanat ve kültür mirası
Kerala, yalnızca doğal güzelliklerden çok daha fazlasına sahip. Kerala Kathakali Merkezinde görülebilecek Kalaripayattu (geleneksel halk sanatı) ve Kathakali (17.yy klasik dansı), Kerala Kalamandalam, Folklor Müzesi ve Kadathanadan Kalari & Navarasa Kathakali Merkezi, burada yer alan sanat ve kültür miraslarından yalnızca birkaçı. Kerala tapınaklarında yapılan Chakyarkoothu hiciv gösterileri de mutlaka görülmeli. 16.yy klasik danslarından Mohiniyattam ve kökleri bin yıl kadar geri giden bir tapınma formu olan Theyyam, kuzey Kerala’da köy tapınaklarında sergileniyor.
Tarihi miras
Tanrı’nın Ülkesi antik hazinelerle dolup taşıyor. Kochi, Yahudi Kasabasındaki muhteşem Çin karolarıyla ve Belçika avizeleri ve dönem mobilyalarıyla Paradesi sinagogu, Fort Kochi’deki gotik Santa Cruz Katedral Bazilikası ve yine Kochi’deki Mahabharata ve Ramayana’dan sahneler betimleyen duvar resimleri ve fresklerle dolu Hollanda Sarayı (Mattancherry Sarayı olarak da biliniyor), bu tarih miraslarından öne çıkan birkaçı.
Ayurveda’da rahatlayıp gevşeyin
Kerala, Ayurvedik tedavilerin merkezidir. ‘Ayur’ hayat, ‘Veda’ ise bilim ya da bilgi anlamına geliyor. ‘Ayurveda’ ise ‘hayat bilimi’ – Hindistan’da binlerce yıldır uygulanan en eski geleneksel tıp formlarından biri bu. Ayurveda, iyi sağlık ve iyi yaşamı merkezine alan bütüncül bir yaklaşıma sahip. Uzun bir Kerala turundan sonra, rahatlatıcı Ayurvedic terapileri ve masajları ile hem bedeninizi hem de zihninizi rahatlatabilir ve ruhunuzu huzura kavuşturabilirsiniz.
Yaylaları keşfedin
Sahillerin keyfini yeterince çıkardığınızı düşünüyorsanız eğer, sıradaki geziniz serin yaylalar olmalı. Wayanad’a giderek buranın egzotik faunasını ve florasını gözlemleyebilir, çay, kahve, kauçuk ve baharat plantasyonlarında turlara katılabilirsiniz. Munnar ise çay bahçeleri, Kerala’daki çay plantasyonlarının tarihini betimleyen çay müzesi ve yalnızca 12 yılda bir açan neelakurinji çiçeğiyle meşhur.
İnsanlar
Kerala’nın insanları son derece alçak gönüllü, cana yakın ve misafirperverdir. Anadilleri Malayalam olsa da İngilizce de oldukça yaygın bir şekilde konuşuluyor. Hakiki kırsal deneyim içinse Ernakulam Tren İstasyonu’ndan 14 km uzaklıktaki Kumbalangi Turizm Köyünü tercih edebilirsiniz. Burada çeltik tarımını görebilir, çiftlikleri gezebilir, balık tutabilir ve mangrov ormanlarında kano yapabilirsiniz.
Yemek
Kerala kültürünü deneyimlemenin en iyi yolu, gastronomik lezzetlerinin tadına varmak. Deniz kıyısında yer alan bölge, ülkede en taze deniz ürünlerini bulabileceğiniz yerlerin başında geliyor. Yeşil muz yapraklarının üzerinde servis edilen yemeklerin keyfini çıkarabilir, yanında da palmiye şarabının tadına bakabilirsiniz. Appam, puttu, sambharlı ghee dosa ve Karimeen Pollicahthu da denemeden geçmemeniz gereken yerel yemeklerden.
İdeal fotoğraf çekme fırsatı
Kerala, farklı güzellikteki manzaralarıyla fotoğraf sanatı için mükemmel bir ortam sunuyor. Durgun sularda gemi turu yaparken, tepelerde bisiklet sürerken ya da sahilde keyfinize bakarken kameranızı ya da akıllı telefonunuzu yanınızda bulundurmayı unutmayın.
Rengarenk festivallerin tadını çıkarın
Kerala’da yıl boyunca çeşitli festivaller ve kutlamalar düzenleniyor. Bu yıllık festivallerin en ünlüleri, takım ruhunu sonuna kadar yaşatan Kerala tekne festivali (temmuz-eylül); iktidarı zamanında halkına refah ve mutluluk getiren Kral Mahabali onuruna düzenlenen 10 günlük hasat festivali Onam (ağustos-eylül); ve Hindistan’a özgü mitolojik hikayelerin ve öykülerin betimlendiği, 800 yıllık, tanrılara adanan dans ritüelleri, Theyyam (nisan-aralık). Tüm bu festivaller, bölgenin zengin kültürünü, geleneklerini ve inanışlarını gözler önüne seren eğitici aktiviteler haline geliyor.
Keyifli konaklama seçenekleri
Ağaç evlerden, sahil kıyısında romantik resortlara ve butik otellere; Kerala, maksimum düzeyde misafirperverlikle ziyaretçilerine en iyi konaklama seçeneklerini sunuyor. Sahil hattındaki en popüler oteller arasında, Bekal’daki Vivanta by Taj, Kovalam’daki Leela, Thiruvananthapuram’daki Turtle on the Beach ve Varkala’daki The Gateway Hotel yer alıyor.
Kerala’da turistler, aile yanında konaklama hizmetlerine de oldukça ilgi gösteriyor. Kerala Homestay yerli insanların yanında kalmanıza ve yerel kültürü birinci elden deneyimlemenize olanak sağlıyor. Vembanad’daki Vembanad House, Kannur’daki Ayisha Manzil, Marari sahilindeki Marari Dreamz Homestay ve Calicut’daki Hari Vihar, en iyi aile yanı barınma seçenekleri arasında yer alıyor.