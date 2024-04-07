O dönem kullanılan buharlı makinelerden duş kabinlerine kadar her şeyi müzede görebiliyorsunuz. Tedhirhane'de 3 adet buhar kazanı (otoklav makinesi) mevcuttur (resimde görülüyor). Birinci kazanda çamarşırlar yıkanırken 2. kazanda kıyafetler yıkanırdı. 3. kazanda ise ipekli kıyafetler yıkanırdı, çünkü 110 derecelik buhar ipeğe zarar verdiği için ve bu yolcuları mağdur edebileceği için, Osmanlı Devleti bir kazan daha koydurarak burada çeşitli ilaçlarla ipekli kumaşların bozulmasını önlemiştir.