Haberler Gastro Seyahat Mutlaka gidilmesi gereken 18 yer

Çok gezen mi bilir çok okuyan mı? Bize sorarsanız okuyabildiğiniz kadar okuyun ve gezebildiğiniz kadar da gezin. Çok okumak ve çok gezmek dünyanın en güzel deneyimlerini yaşatır size. Okuduğunuz her kitapla başka başka hayallere dalarsınız, gezmeye can atarsınız. Gezdiğiniz yerler de sizi bambaşka bir insana dönüştürür. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 16.06.2022 - 20:05 Güncelleme: 21.08.2023 - 03:33 facebook

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Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?

Çocukluğumuzdan beri duyarız bu cümleyi. Sanki ikisinden birini seçmek zorundaymışız gibi.

İşin gerçeği şu; gittiğiniz yerler görsel hafızanıza kazındığı için her zaman anılarınız olarak taze ve canlı kalırlar. Ne zaman bahsetmeye başlasanız gözleriniz parlar, gittiğiniz yerleri hatırlar ve yeniden gidersiniz oralara. Okuyarak öğrendiğiniz yerler görmediğiniz ama haklarında okuyarak bilgi sahibi olduğunuz, yaşayarak deneyimlemediğiniz, hafızanızda görsel olarak yer almayan yerlerdir. Bu sebeple gezmek daha çok iz bırakır.

Siz gene de okuyabildiğiniz kadar okuyun ve gezebildiğiniz kadar da gezin. Çok okumak ve çok gezmek dünyanın en güzel deneyimlerini yaşatır size. Okuduğunuz her kitapla başka başka hayallere dalarsınız, gezmeye can atarsınız. Gezdiğiniz yerler de sizi bambaşka bir insana dönüştürür.

Orada bulunup her dakikasından mutlu olmuş gezginlere göre işte dünyanın dört bir yanındaki en iyi deneyimlerin listesi...

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