Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?
Bize sorarsanız okuyabildiğiniz kadar okuyun ve gezebildiğiniz kadar da gezin. Çok okumak ve çok gezmek dünyanın en güzel deneyimlerini yaşatır size. Okuduğunuz her kitapla başka başka hayallere dalarsınız, gezmeye can atarsınız. Gezdiğiniz yerler de sizi bambaşka bir insana dönüştürür.
Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?
Çocukluğumuzdan beri duyarız bu cümleyi. Sanki ikisinden birini seçmek zorundaymışız gibi.
İşin gerçeği şu; gittiğiniz yerler görsel hafızanıza kazındığı için her zaman anılarınız olarak taze ve canlı kalırlar. Ne zaman bahsetmeye başlasanız gözleriniz parlar, gittiğiniz yerleri hatırlar ve yeniden gidersiniz oralara. Okuyarak öğrendiğiniz yerler görmediğiniz ama haklarında okuyarak bilgi sahibi olduğunuz, yaşayarak deneyimlemediğiniz, hafızanızda görsel olarak yer almayan yerlerdir. Bu sebeple gezmek daha çok iz bırakır.
Siz gene de okuyabildiğiniz kadar okuyun ve gezebildiğiniz kadar da gezin. Çok okumak ve çok gezmek dünyanın en güzel deneyimlerini yaşatır size. Okuduğunuz her kitapla başka başka hayallere dalarsınız, gezmeye can atarsınız. Gezdiğiniz yerler de sizi bambaşka bir insana dönüştürür.
Orada bulunup her dakikasından mutlu olmuş gezginlere göre işte dünyanın dört bir yanındaki en iyi deneyimlerin listesi...
Açık tekne ile kanal turu - Amsterdam, Hollanda
Kanallarıyla ünlü Amsterdam'da kaçırılmaması gereken tek şey kanal turlarıdır. Şehrin görülmeye değer yerlerini keşfetmenin en unutulmaz yollarındandir. Gidenlerin yaptıkları yorumlara göre son derece eğlenceli, bilgilendirici ve ödenen her kuruşu hak eden bir etkinlik. Rehber ve kaptan kanalda ilerlerken Amsterdam hakkında çok güzel bilgiler aktarıyor.
Şehir ve Beatles turu - Liverpool, United Kingdom
Liverpool deyince akla Beatles gelir. Ancak Liverpool Beatles'dan çok daha fazlasıdır. Liverpool'a giderseniz 3 saat süren Beatles turu yapmayı ihmal etmeyin. Gezginlere göre bu tur şehir hakkında çok bilgilendirici bir deneyim. Grubun çaldığı kulüpler ve şehrin büyüleyici tarihi hakkında birçok harika ve gerçek bilgi edinebilirsiniz. Liverpool'un genç ve modern çehresiyle vintage etkiler bırakan Beatles harika bir uyum içinde.
Rönesans ve Medici hikayeleri - Floransa, İtalya
Sanata, tarihe ve kültüre olan tutkunuzu bir nebze dindirecek türden bu deneyimde Floransa ve Medici ailesinin tarihi hakkında ilginç hikayeler dinleyeceksiniz. 3 papa, çok sayıda Floransa hükümdarı ve kraliyet mensubu yetiştirmiş Medici ailesi ve Leonardo Da Vinci gibi birçok sanatçı ve ustanın eserlerini barındıran Rönesans’ın Başkenti Floransa'ya dair ne varsa bu turda.
Çöl Safarisi - Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Dubai tatilinizin en güzel günü olmaya aday bir çöl safarisine ne dersiniz? Dubai'deki en iyi faaliyet olacağına bahse varız. Safariye çölde 4x4 turu, kum sörfü, atv ile çöl gezintisi ve daha pek çok şey dahil. Gezginlerin yorumlarına göre bu safari asla unutamayacağımız bir gezi olacak, böyle mükemmel bir deneyimin para ile karşılığının olması mümkün değil.
Kuzey Denizlerine yolculuk - Honolulu, Hawaii
Cennet Hawaii'nin kültürü, geçmişi ve bugünü hakkında çok şey öğreneceğiniz, Hanauma Körfezi'nde şnorkelle dalış yapıp muhteşem keşifler yapabileceğiniz bir geziyle listemize devam edebiliriz. Hawaii Adaları’nın başkentinin de yer aldığı Oahu Adası, Hawaii'nin en çok ziyaret edilen en tekileyici adası. Waimea bahçeleri ve şelalesi, kesinlikle kaçırmak istemeyeceğiniz, büyüleyici bir yer. Gezginlerin yorumlarına göre her dakikasına bayılacağınız muhteşem bir deneyim.
Natural Pool'da yüzmek gibisi yok - Aruba, Karayip Adaları
Aruba'nın el değmemiş harikalarını tanıma fırsatı bulacağınız, Karayipler’in incisi olarak bilinen Aruba'yı daha yakından tanıyacağınız bu gezi, gezginlerin yorumlarına göre muhteşem bir deneyim. Aruba'nın Noord şehrinde yer alan "Natural Pool" yani kayalıklar arasında oluşmuş deniz suyuyla dolu doğal havuzda yüzmek gibi bir deneyimi başka bir yerde asla yaşayamazsınız. Beyaz kumlu plajları, havuz gibi berrak suları, nefes kesen çöl manzaraları ve volkanik kaya oluşumları ile tanınan Aruba çok farklı bir ada.
Klasik İnka Yolu Yürüyüşü - Cusco, Peru
Gezginlerin yorumuna göre bu yürüyüşü gerçekleştirmeden ölmek olmaz. Dağların zirvesinde saklı kalarak günümüze kadar çok iyi korunarak gelebilmiş Machu Picchu’ya ulaşmak için Cusco’dan – Aquas Calientes’e kadar trene binmek veya yürümek gerekiyor. Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan biri olan şehre ulaşmak için biraz çaba sarfetmeniz, yorulmanız gerekiyor. Şehri bu kadar cazip kılan da belki de budur.
Reykjavik gurme turu, İzlanda
İzlanda başkenti Reykjavik’te turistler için buzulları kar motosikletleri ile gezmek, kuzey ışıklarını izlemek, kaplıcalarda yüzmek, renkli gece hayatına katılmak, yöresel lezzetler tatmak, şehir merkezini gezmek ve kanyon ve doğa alanlarında kamp yapmak gibi etkinlikler var. Reykjavik’te farklı ve lokal tatları ile çok sayıda restoran kafe sizi bekliyor. Deniz ürünlerinin neredeyse tamamını bulabileceğiniz Reykjavik ıstakoz yemekleriyle ün salmış.
Thames Nehri üzerinde hız teknesi - Londra, İngiltere
Londra'yı Thames'den görmenin en mükemmel yolu Thames nehrini sürat teknesiyle aşmak. Yorumlara göre Londra'da yapabileceğiniz en iyi etkinlik bu. Londra maceranıza ekstra heyecan katmak istiyorsanız kesinlikle bu deneyimi atlamayın. Bu turlarla Greenwich, Tower Bridge ve Londra Köprüsü'nün ikonik manzaralarını en iyi perspektiften yakalamak mümkün.
Sıcak hava balonu - Luxor, Mısır
Sabahın erken saatlerinde, inanılmaz bir manzara, gün doğumu, çok yavaş bir şekilde yükseliyosunuz, kraliçeler Vadisi aşağıda, arka planda Nil Nehri. Muhteşem bir deneyim.
Peribacalarınn üzerinde balon turu - Kapadokya, Türkiye
Kapadokya’da yapılacak en unutulmaz ve popüler aktivitelerden biri hiç şüphesiz gün doğumunda balon ile peri bacalarının üzerinden uçmak. Kapadokya'ya yolu düşenlerin mutlaka tatması gereken bir deneyim. Gezginlerin yorumuna göre sevgilinize evlenme teklif etmenin en harika yolu: Kapadokya'da balonla yolculuk.
Dubrovnik'te kano keyfi - Dubrovnik, Hırvatistan
Gezgin yorumlarına göre Dubrovnik'teki en harika deneyim bu inanılmaz temiz ve berrak denizde kano ile takılmak. Her kuruşuna değer. Dubrovnik sihirli bir yer; deniz ve kumsal muhteşem, mağaralarda yüzmek paha biçilmez ve suyun rengi gerçekten inanılmaz.
Farklı kültürleri barındıran muhteşem şehir - İstanbul, Türkiye
Yüzyıllar boyunca İstanbul’a pek çok kültür kendi damgasını vurdu. Günümüzde, bu etkileri, İstanbul’un mahallelerini bizzat keşfederek deneyimleyebilirsiniz. Sultanahmet’teki kutsal yerleri, Beyoğlu’nun 19. yüzyıl şıklığını, Nişantaşı’nın lüks modasını, Kadıköy’ün coşkulu kafe ahalisini ve Beşiktaş’ın futbol aşığı sokaklarını gördüğünüzde, gezginlerin neden “İstanbul tek bir şehir değil, bir şehrin içinde pek çok şehirdir” dediklerini çok daha kolay anlayacaksınız.
Chichen Itza - Cancún, Meksika
Dünyanın en güzel ve en bilinen piramitlerinden oluşan tarihi kalıntılar topluluğu olan Chichen Itza tek kelimeyle muhteşem bir yer. Meksika'da mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Maya uygarlığının son dönemimi yansıtan en iyi yapı ve Dünyanın 7 harikasından biri ve bunu hakeden bir ünü var. Gezginlerin yorumlarına göre hayretler içerisinde gezilecek bu kalıntılar astronomi, matematik, mühendislik bilgileri ile sanatın buluştuğu harika bir yer. Mutkala görülmeli...
Vespa ile Cappuccino turu - Roma, İtalya
Otobüs yerine vespalarla Roma'yı gezmek harika ve eğlence dolu bir şehir turu yapmanızı sağlıyor.
Büyük Set Resifi'nde şnorkelle dalmak - Port Douglas, Avustralya
Dünya Mirası listesinde yer alan bu doğa harikasının güzelliğini ve ekolojik önemini anlatmak zor. Gezegenin yaşayan en büyük yapısı Büyük Set Resifi o kadar geniş ki uzaydan bile görülebiliyor. Gezginlerin yorumlarına göre resifte dalış yapmak veya şnorkelle yüzmek, Avustralya'nın mutlaka yapılması gereken açık hava maceralarından biri. Deniz yaşamının şaşırtıcı çeşitliliği, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler için çok cezbedici. Resfite 1.600'den fazla tropikal balık türü yaşıyor, ayrıca köpekbalıkları, yunuslar, kaplumbağalar, dev istiridyeler ve sürekli değişen yumuşak ve sert mercanlar da var.
Rafting - Brotas, Brazil
Gezginler gözü kapalı taviye ettiklerini söylüyorlar.
Ölüdeniz üzerinde yamaç paraşütü - Fethiye, Türkiye
Ölüdeniz'deyseniz adrenalin, macera ve keyif dolu anlar yaşamak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey muazzam manzaranın üzerinde yamaç paraşütü yapmak. Gezginler, tecrübesi olan ya da olmayan herkesi bu mükemmel manzaranın keyfini çıkarmaya davet ediyor ve ekliyorlar: Fethiye'ye gelip de yamaç paraşütü yapmadan buradan kesinlikle ayrılmayın.