Lonely Planet'a göre 2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler Dünyaca ünlü seyahat kitapları yayıncısı Lonely Planet 2024 yılında ziyaret edilebilecek en iyi ülke ve şehirleri açıkladı: Moğolistan, Hindistan önerilen ülkeler arasında yer alırken İzmir keşfedilmesi gereken ilk 10 şehir listesine girdi.

Gelecek yıl tatilinizi nereye yapacağınızdan emin değil misiniz? Seyahat gurusu Lonely Planet, 2024 yılı için hazırladığı yıllık Best in Travel rehberini yayınladı. Rehberde ziyaret edilecek en iyi bölgeler, şehirler, sürdürülebilir ve en uygun fiyatlı destinasyonların yanı sıra en iyi ülkeler listesi de yer alıyor.

2024'te ziyaret edilecek en iyi yerler Lonely Planet'in seyahat uzmanları tarafından belirlendi. Rehberde Moğolistan ziyaret edilecek en iyi ülke olarak gösterilirken Hindistan ikinci sırada yer aldı. En iyi şehirler Kenya'daki Nairobi ve Paris olarak açıklanırken, İzmir listeye 9. sıradan girdi. İspanya sürdürülebilirlik açısından en iyi destinasyon oldu.

İzmir listede

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Lonely Planet geçen sene İstanbul-Sofya Ekspresi'ni "2023'te yapılması gereken 6 yolculuk" listesinde göstermişti. Bu sene mutlaka ziyaret edilmesi gereken şehirler listesine İzmir'i aldı. Hem coğrafi hem de kültürel olarak Ege’nin kalbinde bulunan, yeşil ve mavinin cömert bir harmanı olan İzmir, sayısız antik şehri ve tarihiyle ilk kurulduğu günden bu yana Batı Anadolu’nun en gözde yerleşim yeri. Tanımaya doyulmayacak bir kent. Aşağıdaki görüntü İzmir Alaçatı'dan...

Moğolistan

Ülke listesinin 1 numarası, Orta Asya'nın doğa ve vahşi yaşamla dolu, denize kıyısı olmayan ülkesi Moğolistan'ın dağlardaki konumu onu dünyanın en yüksek ülkelerinden biri yapıyor. Başkenti Ulan Batur modern yaşamın geleneksel Moğol kültürüyle buluştuğu yer. Aşağıdaki resimde Orhun Nehri'ni görebilirsiniz.

Hindistan

Hindistan ülkeler listesinin ikinci sırasında yer alıyor. Avrupa ve ABD'den Delhi, Goa ve Kerala gibi merkezlere yapılan çok sayıda yeni uçuş sayesinde, seyahat etmek için hızla çok daha erişilebilir bir yer haline geliyor. Hindistan belki de gezegendeki en muhteşem çeşitliliğe sahip destinasyonlardan biri; Himalayalar'ı seyredebilir, pazarlarda dolaşabilir, tapınakları gezebilir ve dünyanın en lezzetli yemeklerinden bazılarını tadabilirsiniz.

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St Lucia

Doğu Karayipler'in mücevheri St Lucia, Lonely Planet'in 2024 seyahati için önerdiği üçüncü ülke. Dağların ve plajların büyüleyici görüntüsü, bu küçük adayı dünyaca ünlü bir tatil noktası haline getiriyor.

Lonely Planet'e göre 2024 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 ülke

1. Moğolistan

2. Hindistan

3. St Lucia

4. Meksika

5. Fas

6. Şili

7. Benin

8. Özbekistan

9. Pakistan

10. Hırvatistan

Lonely Planet'e göre 2024 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 şehir

1. Nairobi, Kenya

2. Paris, Fransa

3. Montreal, Kanada

4. Mostar, Bosna

5. Philadelphia, ABD

6. Manaus, Brezilya

7. Jakarta, Endonezya

8. Prag, Çek Cumhuriyeti

9. İzmir, Türkiye

10. Kansas City, Missouri