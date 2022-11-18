2023’ün en iyi gezi rotaları

Seyahat rehberi Lonely Planet, dünyanın dört bir yanındaki geniş katılımcı ağından, listede olması gerektiğine inandıkları seyahat noktalarını belirtmelerini istedi ve bir sonraki maceranızı bulmanıza yardımcı olacak bir liste ile 2023'ün en iyi rotaları ortaya çıktı. Lonely Planet's Best in Travel 2023 listesinde 30 turistik yer seyahat kategorisine göre (yemek, seyahat, duygusal bağ, öğrenme veya gevşeme noktaları) sıralandı.

Yolculuk kategorisinde, İstanbul'daki Halkalı İstasyonu'ndan akşam üzeri yola çıkıp Kapıkule üzerinden Bulgaristan'ın Plovdiv kentine ve nihayet sabah Sofya'ya ulaşan tren de önerildi.

İstanbul Sofya Ekspresi

TCDD'nin internet sitesine göre, yaklaşık yarım gün süren ve her gün karşılıklı yapılan yolculuğun 4 kişilik kuşetli vagon yolculuğu kişi başı 31,12 Avro, 2 kişilik yataklı vagon kişi başı 36,12 Avro, 1 kişilik yataklıda ise tek kişi 66,68 Avro.

İstanbul Sofya Ekspresi, Halkalı kalkışlı hareket ederek Bulgaristan’ın Sofya kentine değin yaklaşık yarım gün süren keyifli bir yolcuk. Halkalı, Çerkezköy, Alpullu, Edirne, Kapıkule, Svilengrad, Dimitrovgrad, Plovdiv, Pazarcık ve Sofya güzergahında ilerleyen tren İstanbul’dan 20.45’te kalkıp Sofya’ya 09.35’te varırken, Sofya’dan 18.30’da hareket ederek İstanbul’a 05.34’te ulaşıyor.