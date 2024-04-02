Ayvalık

Pırıl pırıl denizi, günbatımında eşsiz manzaralar sunan adaları, incecik kumlu plajları, ilham veren atmosferi, zengin mutfağı ve cıvıl cıvıl insanlarıyla kendine özgü, çok yönlü, çok renkli bir dünyadır Ayvalık. İstanbul'a yakın olması ve önümüzdeki bayramın 9 gün olması burayı keşfetmek için uygun bir zaman olabilir. Ayvalık hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz bu haberimize bakmanızı öneririz.

Efes

Türkiye'de ilk çağ ve öncesine ait çok sayıda antik şehir bulunuyor. Bu antik yerlerin hiç kuşkusuz en büyüğü Efes Harabeleri. UNESCO tarafından koruma altına alınan şehrin tarihi 9 bin yıl öncesine uzanıyor. Yunan şehirlerinden biri olarak kurulan Efes daha sonra Helenlerin eline geçti. Romalılardan günümüze kadar kalan Efes’te tüm bu tarihi süreçlerin izleri bulunuyor. Dünyanın 7 harikasından biri sayılan Artemis Tapınağının da bulunduğu Efes’teki dev anfitiyatroları, tapınakları ve hala ayakta duran Celsus Kütüphanesi’ni mutlaka görmelisiniz. İzmir'de gezilecek başka nereler var diyorsanız bu haber tam size göre...

Eskişehir

Eskişehir de Ramazan Bayramı'nda seyahat için tercih edilebilecek rotalar arasında. Ziyaretçilerine lezzetli yemekler ve eğlenceli aktiviteler yapabilme imkanı sunuyor. Özel araç, otobüs, tren ya da uçakla Türkiye'nin neredeyse her yerinden kolay bir şekilde gidilebilen Eskişehir'de gezilebilecek pek çok yer var. Eskişehir’e yapılacak seyahatlerde Tarihi Odunpazarı Evleri görülebilir, Porsuk Çayı'nda gondola binerek keyifli vakit geçirilebilir ve Eskişehir Şelale Parkı'na gidilerek şehrin sembolü olan şelale ziyaret edilebilir.

Kelebekler Vadisi

Akdeniz ve Ege boyunca uzanan, insanlık tarihinin en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış sahil kıylarında saklı hazineler bulunuyor. Bunlardan biri de Kelebekler Vadisi. Sadece tekne ile ulaşılabilen kum ve çakıl taşlı koyda kamp alanları bulunuyor ve yoga dersleri yapılıyor. Likya Yolu yürüyüşçülerinin yukarıdan manzarasını izlediği bu sakin koydan içeriye ilerlediğinizde gür yeşillikler ve şelaleler arasından yürüdüğünüzde, koya adını veren 100’den fazla kelebek türünü ilkbaharda görebilirsiniz.

Doğu Karadeniz

Fındık diyarı Ordu’dan başlayarak sırasıyla Giresun, Trabzon, Rize ve son olarak sınır kapısı Artvin'e uzanan bir yolculuk çok keyifli olabilir. Norveç'in yeşilliğini aratmayan ve bulutlarla sarılı yaylaları, sürekli yağışlı ve nemli iklimiyle meşhur bölge, geleneksel bir bayram tatili için birebir.

Roma

Ramazan Bayramı tatilinde tercih edilebilecek yurt dışı rotalarından bir tanesi Roma. İtalya’nın en keyifli rotaları arasında bulunan Roma, her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Roma'da tadılabilecek pek çok lezzetli yemeğin yanında görülebilecek tarihi eserler ve çok değerli tarihi yapı da var. Roma'da kesinlikle görülmesi önerilen yerlerin en başında Kolezyum geliyor. Kolezyum'un yanı sıra Roma Forumu, Trevi Çeşmesi, Aziz Petrus Meydanı, Kapitolin Müzesi ve Palatino Tepesi gibi yerler de bulunuyor.

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Kaş

Kurulduğu dağ yamaçları sayesinde büyüyemeyen ve coğrafi avantajı sayesinde bugün bile hala balıkçı kasabası olarak kalabilen Kaş, gerçek bir yeryüzü cenneti. Evler restore edilmiş, yenilenmiş ve beyaza boyanarak modern bir görüntü kazanmış. Sokaklarındaki rengarenk çiçekli ağaçlar, begonvillerle süslü ahşap balkonlar huzur veriyor. Akdeniz'in en berrak denizi ise doyumsuz güzellikte. Kaş’ın dışına çıkarsanız arabayla Kaputaş Plajı’na gidebilirsiniz, tekne ile çıktığınızda Kekova’yı gezebilir ve su altındaki antik harabeleri şnorkelle dalarak keşfedebilirsiniz.

Bolu

İstanbul ve Ankara arasında, hafta sonu kaçamaklarının adresi Bolu biraz daha uzun süreli bir seyahati hak ediyor. Ulaşımın kolay olması ve yeşil ormanları, Bolu'yu tatil severler arasında baş köşeye koyuyor. Abant Gölü, Yedigöller, Gölcük Tabiat Parkı, Kartalkaya Kayak Merkezi, At Yaylası, Seben Gölü, Mudurnu yaylaları ve Akkaya Travertenleri gezebilirsiniz.

Karadağ

Doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve misafirperverliğiyle vizesiz seyahat edebilecek destinasyonlar arasında.​​​ Son yıllarda çok popüler olan Karadağ, bayram tatillerinin bahara denk gelmesi ve yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte şöhretini daha da arttıracak gibi görünüyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken Karadağ turları ve elbette bireysel ziyaret planları şimdiden hareketlendi. Eh nasıl hareketlenmesin? Türkiye’den Schengen başvurularının uzun sürdüğü ve zorlaştığı, uğraşlar sonucu alınan vizelerin de oldukça kısa süreli olduğu bir dönemde Avrupa’da Schengen vizesine ihtiyaç duyulmadan gidilebilecek birkaç ülkeden biri Karadağ. Tarihi ve doğasıyla büyüleyici güzelliği, yakınlığı, çok pahalı olmaması da cazibesini arttırıyor. Muhteşem Balkan coğrafyasına biraz Ortaçağ mimarisi ve bir tutam Akdeniz kültürü ekleyin, işte Karadağ böyle bir yer. Karadağ'a gitmek için neden arıyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.

Patara

Yaklaşık 12 km boyunca uzanan Patara Plajı, ülkemizin en uzun ve en ünlü yerlerinden biri. Bir yanda uzanan uçsuz bucaksız kum, diğer yanda çam ağaçları, bataklıklar ve lagünler ile gerçek bir doğa harikası olan Patara’da doğal yaşamın izleri bulunuyor. Kuş yaşamı açısından zengin bir doğal park olmasının yanı sıra nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Caretta Caretta kaplumbağalarının üreme yeri. Doğal yaşamın kırılganlığı nedeniyle koruma altında olan Patara’da, Apollo’nun oğlu tarafından inşa edilen antik kent bulunuyor. Tarihi kaynaklara göre Patara antik kentinde bir Apollo tapınağı olmalı ve kazılar devam ediyor.

Ölüdeniz

Türkiye’nin hemen tüm tanıtım posterlerinde fotoğrafları bulunan Ölüdeniz’in olağanüstü güzelliği dillere destan. Koyun etrafından kıvrılan kumun ortasındaki turkuaz suyun benzersizliği dünyaca meşhur. Belcekız Plajı’nın kumları, berrak sığlığı ve etrafını kaplayan yemyeşil ormanlar ile Ölüdeniz’i, Maldivler’e benzetenler haksız değil. Gökyüzünde uçan yamaç paraşütçüleri, manzaraya en güzel açıdan bakma şansına erişiyorlar.

Belgrad

Ramazan Bayramı tatilinde daha sakin bir rota oluşturmak isteyenler tek bir lokasyona odaklandığı bir seyahat planı da yapabilir. Türkiye’ye yakın yurt dışı destinasyonları arasından tercih edilebilecek Belgrad güzel bir seyahat rotası olarak öne çıkıyor. Vizesiz olması nedeniyle de avantajlı destinasyonlar arasında yer alıyor. Sırbistan'ın başkenti olan Belgrad, ziyaretçilerine hem tarihi yerler görme hem de geleneksel lezzetlerini tadabilme imkanı sunuyor. Belgrad gezisinde Kalemegdan Kalesi, Aziz Sava Katedrali, Cumhuriyet Meydanı, Tito Anıt Mezarı ve Yugoslavya Tarihi Müzesi gibi yerleri gezilebilir. Yapılacak kapsamlı bir planla Ramazan Bayramı'nda Makedonya, Saraybosna, Karadağ ve Sırbistan rotaları da gezilebilir.

Pamukkale

Binlerce yıl boyunca yamaçlardan aşağı akan maden kaynakları ve mineraller, Büyük Menderes Vadisi’ndeki olağan üstü Pamukkale travertenlerini oluşturdu. Pırıl pırıl parlayan beyaz travertenlerin içindeki sığ, doğal ve mineral bakımından zengin havuzlar yamaçlarda terasa benzer balkonlar oluşturuyor. Görkemli görüntüsünün yanı sıra sağlık açısından da son derece önemli olan bu bol mineralli sular, Roma döneminde inşa edilen bir kaplıca kentinin antik kalıntılarını da barındırıyor. Mark Antony’nin Kleopatra’ya hediyesi olan sıcak su banyosunda yüzebilirsiniz.

Kapadokya

İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olan Orta Anadolu’nun, Tunç Çağı’nda yeraltı şehirlerinde yaşayan insanlarının evleri olan Peri Bacaları, bal rengi kayaların uzandığı eşsiz bir tarihi manzaradır. Bu evler, yumuşak volkanik kayaların içine oyularak yapılan mağaralardı ve içinde kilise, manastır bile inşa edilmişti. Tamamı yerin altında olan bu benzersiz şehri gezmenin en güzel yolu ise sıcak hava balonları. Mağaraların içine inşa edilen otellerden birinde kalmak ise unutulmaz bir deneyim. Güneşin doğuşu ve batışında olağanüstü manzaralara tanıklık edebileceğiniz Kapadokya, dünyanın en romantik yerlerinden biri. Birkaç günlük bir gezi için tercih edilebilecek bu rotaya aile ya da arkadaş grubu ile gidilebilir ve keyifli bir tatil yapılabilir.

Kalkan

Kaş’a bağlı tatil beldesi Kalkan, huzurlu atmosferi, eşsiz koyları, panoramik deniz manzaralı butik otel seçenekleri ve doğal güzellikleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Bağlı olduğu Kaş’a yalnızca 20 km mesafede yer alan Kalkan, sakinliği ile ziyaretçilerinin kalbini kazanıyor. Özelikle balık restoranları ve eğlence mekanları yaz sezonu boyunca bir hayli hareketliyken, beldenin daha üst bölümlerinde konumlanan konaklama tesisleri ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunuyor. Kalkan seyahatinizde Kaş merkez, Kaputaş Plajı, Patara Plajı ve Antik Kenti’ni görerek keyifli bir Kaş-Kalkan turu gerçekleştirebilirsiniz. Vaktini daha çok Kalkan merkezde değerlendirmek isteyenler ise yüzmek için meşhur Kışla Koyu, Kalamar Koyu ya da Kalkan Koyu’na gidebilir. Kalkan tekne turu bölgede mutlaka gerçekleştirilmesi gereken aktivitelerin başında geliyor.

Bungalov tatili için öneriler

İstanbul'a yakınlığı ve yemyeşil atmosferiyle doğa tatillerinin gözdesi Sapanca ve Maşukiye bungalov tesisleri açısından oldukça gözde. Şile'yi tercih edecekseniz ve aracınız yoksa araç kiralama seçeneğini değerlendirerek Ağva'yı gezebilir, Şile Çarşı'da vakit geçirebilirsiniz. Yedigöller bölgesi de popüler bungalov rotalarından biri. Abant Gölü'nü de içine alan bu doğa harikası bölgede doğa yürüyüşleri yapabilir, bölgede bitki çeşitliliğini inceleyebilirsiniz. Ülkemizin ilk bungalovlarına ev sahipliği yapan Antalya'nın köyü Olimpos, aynı zamanda antik bir yerleşim yeri olarak biliniyor. Byram tatiliniz için Olimpos bungalovlarını tercih ederseniz Yanartaş, Tahtalı Dağı ve Olimpos Örenyeri görmeniz gereken yerlerden. Bünyesindeki bungalov konaklama birimleriyle her geçen gün popülerleşen İğneada, sessiz ve sakin bir doğa tatili düşleyenler için mükemmel seçeneklerden biri. İğneada'yı seçerseniz mutlaka Longoz Ormanları Milli Parkı'nı gezmelisiniz. Bahar mevsiminde Ayvalık, bungalov tatili yapmak isteyenler için de uygun rotalar arasında. Cunda Adası, Şeytan Sofrası, Aşıklar Tepesi bölgedeyken gezmeniz gereken yerler.