HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Zeytin kokulu Ayvalık

Ayvalık'ın dar sokaklarında, burnunuzda buram buram zeytin kokusuyla gezerken, eşsiz bir mimari çıkar karşınıza. Çoğunun hayat altı denen odaları rengarenk dükkanlara dönüştürülmüştür. Dar sokakların hepsi denize açılır.
Necmiye Uçansoy

Pırıl pırıl denizi, günbatımında eşsiz manzaralar sunan adaları, incecik kumlu plajları, ilham veren atmosferi, zengin mutfağı ve cıvıl cıvıl insanlarıyla kendine özgü, çok yönlü, çok renkli bir dünyadır Ayvalık. İstanbul'a yakın olması burayı keşfetmek için uygun bir zaman olabilir. 

  • AYVALIK GEZİ REHBERİ

    Ayvalık evleri ve çarşısı

    Ayvalık ve çevresindeki binaların hepsi ortak mimari özelliklere sahip; cephe düzenlerinde ve süsleme öğelerinde Neoklasik üslubun izleri var. Yapı malzemesi sarımsak taşı, yani yıllar içinde söndürülüp çukurlarda dinlendirilmeye bırakılmış kireç. Küçükköy'de, eski adıyla Yeniçarohori köyü, üretilmiş nitelikli tuğla, demir, kurşun, kereste Ayvalık’taki yapıların ayakta kalmasını sağlayan temel malzeme. 

    100-150 yıllık geçmişiyle Ayvalık evleri, Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına alınmış. Genellikle iki ya da üç katlılar. Zemin kat, işlik görevini görür. Orta katlar daha çok kışlık, üst katlar da yazlık olarak kullanılır. Hepsi, yöresel malzemelerle, yörenin iklimine en uygun biçimde yapılmış sağlıklı yapılar.

  • Ayvalık evlerinde iki giriş kapısı var. Bunlardan biri işlik olarak kullanılan ve aynı zamanda "hayat altı" denen bölüme, diğeri ise oturma mekânına açılıyor. İşlik zaman zaman dükkân olarak da kullanılıyor. Kapılardaki zerafet Ayvalık evlerine özgü. Çamlık yöresinde 19. yüzyılın hemen başlarında yapılan köşkler çamların arasında haklı güzellikleriyle dimdik duruyorlar. 

    Tarihi Ayvalık evlerinin zenginliğini ve güzelliğini keşfetmek için dar Ayvalık sokaklarına dalmanız yeterli. Bu sokaklar, hem benzersiz mimari özellikleriyle hem de dost canlısı insanıyla sıcak bir ortam sunar. Sarmaşıklar altındaki sokak kahvelerinde çay, kahve içebileceğiniz gibi, adaçayı, koruk suyu, karadut şerbetinin tadına bakabilirsiniz.

  • Taksiyarhis Anıt Müzesi (Ayvalık Merkez)

    Ayvalık'ın ilk kilisesi. Bulunduğu yer, Hıristiyanlar ile Müslümanların birlikte yaşadığı kentin ilk mahallesidir. Azizlerin ve meleklerin ikonları, Meryem’e müjde, Hz. Adem ile Havva’nın yasak elmayı yemeleri resmedilmiş. Hz. İsa’nın gökyüzüne yükselişi, vaftizi, çarmıha gerilişi, kutsal yemek, ölümden sonra dirilişi gibi birçok konuyla ilgili pastelleri ile nefis bir görsel ziyafet sunar.

  • Kilise; mimari özellikleri, içteki mermer işçiliği, dini konuları içeren tavan süslemeleri, İsa’nın doğumundan ölümüne kadar anlatan resimleri, balık derisi üzerine yapılmış azize portreleri ile görülmeye değer.

    Kurtuluş savaşından sonra tekel deposu olarak kullanılmış. Restorasyonu Şubat 2013 itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılarak anıt müze olarak ziyarete açılmış. 

    İrtibat Telefonu: 0266 312 5328

  • Hamidiye Cami 

    Sultan Abdülhamit tarafından Ayvalık’ta yaşayan Müslümanlar için yaptırılmış, farklı mimarisi ile dikkat çeken özel bir yapıdır. Osmanlı döneminde Ayvalık’ta yaptırılmış tek camidir. Hamidiye Cami’nin mimari tarzıyla Osmanlı camileri arasında benzersiz yapıda olduğu belirtilmektedir.

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