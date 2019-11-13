50 Peynirli Şehir Balıkesir‘in haklı gururu

Hafta sonu Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur‘un 50 Peynirli Şehir Balıkesir kitabının lansmanı için Balıkesir’deydim. Bu kitap, Türkiye’nin 52 peynirini yerinde tespit ederek yazdıkları Peynir Aşkınaisimli kitaplarından sonra yazdıkları ikinci kitaptı.

Balıkesir Büyüksehir Belediyesi ile birlikte düzenlenen etkinliklerde, Balikesir’in Korfez bolgesinden başlayarak bir çok üreticiyi ziyaret edip nefis peynirler deneyimledik, yörenin özgün kültürü ve lezzetleri ile buluştuk.

Neşe Biber ve Berrin Bal Onur

Bu kültürün en güzel parçalarından birisi olan Barana gösterisini izledik. Barana, Unesco’nun dünya kültür mirasları listesine de girmeyi başarmış bir halk gösterisi. İlçenin genç yaşlı delikanlılarının bir araya gelerek türkülerimizi, kendi çaldıkları enstrümanlar ve dans gösterileri ile sundukları bu gösteriyi izlerken ruhlarımızı da besledik.

50 Peynirli Şehir Balıkesir kitabı, yemek kitaplarının Oscar’ı sayılan Gourmand World Cookbook Award 2019 da finale kaldıktan sonra 4 Temmuz tarihinde Çin’e bağlı Özerk Yönetim Bölgesi Macao’da gerçekleştirilen ödül töreninde dünyanın en iyi peynir kitabı seçildi.

Kirli Hanım peyniri

Peynir ve Süt kategorisinde dünyanın en iyileri arasında yer alan “50 Peynirli Şehir Balıkesir” Fransa, İtalya, Almanya, İsviçre, İsveç, Kanada, İngiltere, Amerika’nın aralarında bulunduğu ülkeler içinde Türkiye temsil ederek 1. lik elde etti.

Berrin Bal ve Neşe Biber 50 Peynirli Şehir Balıkesir kitabının çalışmalarına 2016 yılında başlıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ekibinin ön saha çalışmasının ardından yapılan yolculuklarda 20 ilçeyi karış karış gezerek süt ve süt ürünlerinin yanında, zeytin gibi peynire eşlik eden yöresine özgü pek çok ürün tespit ediyor, yok olmaya yüz tutmuş pek çok değeri de bu sayede kayıt altına alıyorlar.

50 farklı peynir çeşidinin, hikayesinin, tarihinin ve yapılış şeklinin anlatıldığı kitapta, artık yok olmaya yüz tutmuş küflü katık peyniri, bezde katık peyniri, kara usul çerkez peyniri, kirli hanım peyniri gibi peynirler incelenmiş ve bu peynirlerin üretimlerinin devamı ve ülkemiz kültürel miraslarına sahip çıkılabilmesi için önemli bir kaynak oluşturulmuştur.

Bu çalışmalar sırasında, Kepsut Büyükdere küflü deri katık ve Sındırgı Eğridere yünlü tulum peynirlerimizde SlowFoodİnternational Ark of Taste dünya mirasları listesine girmeye hak kazanmışlar.

20 yıldır köy köy, şehir şehir gezerek, yerel ve doğru ürünü arayan tüketicilerle, yerel üreticileri bir araya getirip, ürünlerin yaşamasında ve kuşaktan kuşağa taşınmasında önemli katkıları bulunan; duruşları, samimiyetleri, her zaman gülümseyen yüzleri ve sıcacık dostlukları ile bizlere örnek olan Berin Bal Onur ve Neşe Biber‘i yakından tanıyın istiyorum.

Neşe Biber

Adana doğumlu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Programcılığını bitirdikten sonra, gene aynı bölümde iletişim yüksek lisansını tamamlamış. Çeşitli medya gruplarında reklam bölümlerinde görev aldıktan sonra 2000 yılında Berrin Bal Onur ile birlikte Antre Gourmet‘ yi kurmuş.

Barana gösterisi

Berrin Bal Onur

İstanbul doğumlu. İngiltere’de satış pazarlama eğitimi almış . Ayrıca Msa / City &Guilds Aşçılık diplomasına da sahip. Oda önemli dergi gruplarında reklam bölümlerinde yönetici olarak görev yaptıktan sonra 2000 yılında Neşe Biber ile birlikte Antre Gourmet’ yi kurmuş.

Antre Gourmet

Türkiye’nin yerel-geleneksel peynirlerini kentli kültürle buluşturma hedefi ile 2000 yılında kuruldu. Türkiye’nin peynirlerini, sadece ait olduğu bölgeden, peyniri iyi bilen, geleneksel yöntemleri kullanan ve koruyan küçük üretici ailelerden seçerek, sürdürülebilir yapıyı kurma yolunda yerel peynirleri değerli hale getiren çalışmalarını sürdürmekte. Benim için burası Türk Peynirleri Müzesi. Yerleri Cihangirde. Mutlaka uğrayıp, envai çeşit yerli peynirlerimizle tanışmalısınız. Makarnanızın üzerine hala permesan kullanabilirsiniz, buna sözüm yok, fakat Ayvalık Cunda Kirli hanım koyun peynirini, yemek davetinizin sonunda vereceğiniz tatlı şarabınızın yanına, üzerine bal döküp bir dal taze biberiye koyarak süsleyip servis ederek misafirlerinizi mest edebilirsiniz.





Rudolf Van Nunen

Neşe Biber‘in; Türk Peynirlerini, kendine özgü reçetelerinde kullanan ilk iki Şef diye tanımladığı Rudolf van Nunen ve Fabio Brambilla‘nın da destekleri ve vizyoner bakışları ile 2000 li yıllarda, yerel peynirlerimizi 5 yıldızlı otellerle de buluşturmayı başarmışlar.

Neşe Biber, Berrin Bal Onur ve onları destekleyerek, ayakta kalmalarını sağlayan tüm gastronomi sevdalılarına sevgilerimi gönderiyorum.

Fabio Brambilla

Sepet peyniri