Mükemmel destinasyon: Türk Rivierası

Türk Rivierası, Türkiye’nin nefes kesici Akdeniz ve Ege kıyı şeridine ev sahipliği yapan güneybatı sahil bölgesine verilen isimdir. Doğuda Antalya'dan batıda Çeşme'ye kadar uzanan Toros Dağları’yla örtülü Türk Rivierası görebileceğiniz en harika en yeşil sahil şeridine sahiptir. Riviera en basit anlatımı ile deniz kıyısı anlamına gelir. Türk Rivierası'nın başlıca yerleşim yerleri; Alanya, Antalya, Beldibi, Belek, Bodrum, Boğazkent, Çeşme, Dalaman, Dalyan, Datça, Didim, Fethiye, Finike, Göcek, Kalkan, Kaş, Kemer, Kuşadası, Kumluca, Köyceğiz, Manavgat, Marmaris, Seferihisar, Selçuk, Serik, Side olarak sıralanabilir.
Rüya gibi bir güzelliğe sahip Türk Rivierası; ışıltılı güneşi, bozulmamış doğası, masmavi denizi, kilometrelerce uzunlukta yemyeşil kıyıları, antik şehirleri, kaleleri, limanları, tapınakları, ormanları, dağları ve keşfedilecek doğa harikası pek çok yeriyle mükemmel bir destinasyondur.
Akdeniz kıyısı boyunca hemen hemen her kasaba yaz tatili için en çok tercih edilen yerler arasındadır. Tüm sahil şeridi denizle içiçe vakit geçirebileceğiniz konaklama seçenekleriyle doludur. Bu bölgede kamp, dalış ve tekne turları gibi çeşitli aktivite seçeneklerini değerlendirebileceğiniz gibi yürüyüş ya da bisiklet tercihi de yapabilirsiniz. Bu bölgedeki yemyeşil beldeler, rüya gibi turkuaz denizler, yemyeşil ormanlar, koylar ve bozulmamış doku stres atmak ve dinlenmek için birebirdir, hepimizin hayallerini süsler.
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ANTALYA
Kaputaj Plajı'ndan Konyaaltı, Lara, Altınkum plajlarına, Aspendos Antik Tiyatro'dan Patara, Perge, Myra, Alanya Kalesi gibi tarihi değerlere, Düden, Kurşunlu ve Manavgat şelalelerine, birçok kanyona sahip Antalya, havaların ısınmasıyla birlikte turistlerin en çok rağbet ettiği kentlerden biri haline geliyor.
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ALANYA
Alanya, sunduğu çeşitli imkânlarla oldukça cömert bir şehir. Medeniyetlerin beşiği olan bu bölgede yat turlarına ya da dalış turlarına katılarak doğayla iç içe olabilirsiniz. Alanya Kalesi ve Kızılkule, Alanya’da mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasındadır. Dim Mağarası, Kleopatra Plajı, Damlataş Plajı, İncekum Plajı ve Keykubat Plajı beldenin en güzel plajlarından yalnızca birkaçı. Alanya, aynı zamanda, eğlenceli gece hayatı ile öne çıkar. Tatil beldelerinde deniz mahsullerini tatmayı ve köy kahvaltısı yapmayı ihmal etmeyin. Hareketli gece hayatı ile öne çıkan Alanya, upuzun kumsalları, doğal güzellikleri ve her bütçeye uygun konaklama seçenekleriyle beğeni kazanan bir lokasyon. Deniz tatilinin yanı sıra kültür turları için de tercih edilen Alanya, farklı bütçelere uygun otel seçenekleri ve Gazipaşa Havalimanı sayesinde beldeye kolayca ulaşılması bakımından seyahat severler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.
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PATARA
Akdeniz'in en eski uygarlıklarından biri olan Likya'nın kadim başkenti Patara, eşsiz kum tepeleri ile anılır ve milyonlarca yıldır deniz kaplumbağalarına (Caretta caretta) ev sahipliği yapar. 12 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun kumsalı olan Patara'da; yavru deniz kaplumbağalarının yumurtalarından çıkıp denize doğru koşmalarına tanık olmak, mutlaka yapmanız gereken deneyimlerden biri. Anadolu'dan Roma'ya gönderilen ve dünyanın en eski demokratik meclis binası da tüm görkemiyle burada sizi bekler. Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos'un Pataralı olduğunu biliyor muydunuz? Akdeniz'in gizli cevherleri Xanthos ve Letoon bu bölgede mutlaka görülmesi gereken yerlerden. UNESCO Dünya Mirası Alanları olarak belirlenmiş bu iki antik kent, Likya uygarlıklarının izlerini günümüze kadar taşıyan en önemli değerler arasında.
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KEKOVA
Su altı zenginlikleri ile tanınan Kekova, Mavi Yolculuk'un da vazgeçilmez duraklarından biri. Bu güzel Akdeniz kasabasında gezerken hediyelik eşya dükkânlarından sevdikleriniz için çeşitli hediyeler satın almayı ihmal etmeyin. Kekova, Türk Rivierası'nın en büyük adasıdır. Tekne turuna katılıp görebileceğiniz Aperlai, Simena (Kaleköy), Theimiusa (Üçağız) ve Batık Şehir; mavi yolculuğunuzu renklendirecektir. Yılın 300 günü güneşli olan Akdeniz’de havanın tadını çıkarırken ve binlerce yıllık tarihin hikâyelerine şahit olun. Kekova Adası’nın Simena’ya bakan kuzey kıyıları; denizin 4-5 metre derinliklerine kadar uzanan, yarısı suyun içinde yarısı dışında taş merdivenler, ev ve iskele kalıntıları gibi antik çağlardaki depremlerde kısmen suya gömülen uygarlığın izleriyle doludur.
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KALEKÖY
Likya yerleşimi olan ve sadece deniz yoluyla ulaşılabilen Simena, Kaleköy olarak da bilinir. Kayaya oyularak inşa edilen tiyatro, Simena'daki en şaşırtıcı yerlerinden biri. Kaleden muhteşem Akdeniz manzaralarına şahitlik edebilirsiniz. Kaleköy’ün geleneksel kahvehanelerinde, yöre halkının sohbeti eşliğinde keçi sütlü dondurma ve keçiboynuzlu Türk kahvesi ile keyifli bir mola verebilirsiniz.
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