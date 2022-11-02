Mükemmel destinasyon: Türk Rivierası

Türk Rivierası, Türkiye’nin nefes kesici Akdeniz ve Ege kıyı şeridine ev sahipliği yapan güneybatı sahil bölgesine verilen isimdir. Doğuda Antalya'dan batıda Çeşme'ye kadar uzanan Toros Dağları’yla örtülü Türk Rivierası görebileceğiniz en harika en yeşil sahil şeridine sahiptir. Riviera en basit anlatımı ile deniz kıyısı anlamına gelir. Türk Rivierası'nın başlıca yerleşim yerleri; Alanya, Antalya, Beldibi, Belek, Bodrum, Boğazkent, Çeşme, Dalaman, Dalyan, Datça, Didim, Fethiye, Finike, Göcek, Kalkan, Kaş, Kemer, Kuşadası, Kumluca, Köyceğiz, Manavgat, Marmaris, Seferihisar, Selçuk, Serik, Side olarak sıralanabilir.

Rüya gibi bir güzelliğe sahip Türk Rivierası; ışıltılı güneşi, bozulmamış doğası, masmavi denizi, kilometrelerce uzunlukta yemyeşil kıyıları, antik şehirleri, kaleleri, limanları, tapınakları, ormanları, dağları ve keşfedilecek doğa harikası pek çok yeriyle mükemmel bir destinasyondur.