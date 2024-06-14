Tatilciler yola çıktı, otoyol ve sınır kapılarında yoğunluk oluştu
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler otoyol ve sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu. Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişi, "Kilit kavşak" olarak nitelendirilen Kırıkkale ve İpsala Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Bodrum'da da son 48 saatte 45 binden fazla araç ilçeye giriş yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda 66 bin 92 personelle yolların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek yola çıkacak sürücülere önemli uyarılarda bulundu. İşte yollarda son durum...
9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor.
ANADOLU OYOYOLU'NDA SON DURUM
Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden harekete geçen sürücüler Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde akıcı yoğunluğa neden oluyor.
Otoyolun Düzce kesiminde Gümüşova rampaları, Gölyaka ve Kaynaşlı geçişi, Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler ve Çaydurt, Köroğlu rampaları, Yeniçağa ve Gerede gişelerinde yoğunluk yaşanıyor.
Dinlenme tesisleri girişleri ile otoyoldan çıkış gişelerinde araç yoğunluğunun arttığı görülüyor.
Polis, yoğunluk durumuna göre sürücüleri zaman zaman otoyoldan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.
Hasarlı kazalar ve araç arızalarının da etkisiyle ulaşımın zaman zaman durma noktasına geldiği güzergahta görev yapan polis, karayolları ve jandarma ekipleri, trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
Bölgedeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
SINIR KAPILARINDA SON DURUM
Tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler de Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden Yunanistan'a giden Volkan Özkan, AA muhabirine, bayram tatilini ailece Dedeağaç kentinde geçireceklerini söyledi.
İlk kez yurt dışına çıktığını belirten Özkan, "Her şey çok güzel, şu anda bir sıkıntımız yok, işlemlerimizin yapılmasını bekliyoruz. Bizim sınır kapısında bir problem yok, hızlı ilerliyoruz ancak Yunanistan sınır kapısı yetersiz kalıyor." dedi.
İstanbul'dan Yunanistan'a giden Ayşen Pelin Sel de bayramı komşu ülkenin Dedeağaç ve Atina kentlerinde geçireceğini, tatilde denize girip, kültürel alanları ve müzeleri gezeceğini kaydetti.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden Yunanistan'a giden Hüseyin Aygün ise Selanik ve Atina'ya gideceklerini, oğlunu da oradan çalıştığı ülkeye uğurlayacaklarını anlatarak, "Hem tatil yapacağız hem de oğlumu yolcu edeceğiz. Ailece güzel bir Kurban Bayramı tatili olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Bursa'dan Yunanistan'a giden Ali Nevzat Sezen, Dedeağaç'ta ev kiraladığını, denize girip tatilin tadını çıkarmayı planladığını söyledi.
İpsala Sınır Kapısı'nda araçlar için işlem yapan 4 peronda memurlar çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Yunanistan'ın yoğunluğa yanıt verememesi nedeniyle zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor.
"KİLİT KAVŞAK" KIRIKKALE'DE DE BAYRAM TRAFİĞİ BAŞLADI
"Kilit kavşak" olarak nitelendirilen Kırıkkale'de de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bayram için memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin yola çıkmasıyla 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, ulaşımda yaşanan yoğunluğun akşam saatlerinde ve yarın artarak devam etmesi bekleniyor.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar saatte 50-60 kilometre hızla ilerleyebeliyor.
Zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalara da anında müdahale eden polis ekipleri, sürücülerin zorunlu haller dışında emniyet şeridini kullanmasına izin vermiyor.
Jandarma ekipleri de Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altında gerçekleştirdikleri denetimlerde araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrollerini yapıyor.
Sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları için uyarıyor.
Karayolları ekipleri ise trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı.
BAKAN YERLİKAYA'DAN YOLA ÇIKACAK SÜRÜCÜLERE UYARI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda yolların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi ve yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, tatil süresince trafik tedbirleri kapsamında, emniyet ve jandarma teşkilatlarından 66 bin 92 personelin görevlendirildiğini, 1063 radar, 290 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ve 318 Elektronik Denetleme Sistemi ile yol denetimleri yapılacağını belirtti.
Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Yola çıkacak sevgili vatandaşlarım. Lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Araç kullanırken cep telefonlarıyla aramıza mesafe koyalım. Tüm bu uyarılara uyalım ki 'Yolun Sonu Bayram Olsun.' Kurban Bayramımız mübarek olsun."
OTOGARLARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU
İstanbul Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı'nda da yoğunluk dikkat çekti. Bayram dolasıyla tatile ya da memleketlerine gidecek yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren Esenler'deki otogara gelmeye başladı.
Otogar girişinde uzun araç kuyrukları oluşan yoğunluk yüzünden, yolcuların talebini karşılamak isteyen birçok şehirlerarası otobüs firması ek seferler düzenledi.
Memleketine gitmek için otogara geldiğini belirten Duru Dicle Altınkaynak, bilet bulmakta zorlandığını söyledi. Bursa'ya gitmek için erkenden yola çıkmak istediğini kaydeden Altınkaynak, "Otogar şimdiden çok yoğun. İstanbul Boğazı'ndaki köprünün ne kadar yoğun olacağını tahmin edemiyorum." dedi.
Melike Salcı ise önceden almadığı için otogardaki yazıhanelerde son dakikada bilet bulabildiğini ifade etti.
Dönüş biletini ise henüz almadığını anlatan Salcı, "Umarım sıkıntı çekmem." diye konuştu.
Şehirlerarası otobüs firması yetkilisi Hamit Karasu da bayram tatili nedeniyle talep fazla olunca ek sefer düzenlediklerini söyledi.
Karasu, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da yoğunluk yaşıyoruz. Bu nedenle tedbirlerimizi aldık. Bugün ek sefer düzenledik. Yarın da yoğun olacak. Bu nedenle yarın için de ek sefer planımız var." ifadelerini kullandı.
BODRUM'A 48 SAATTE 45 BİNDEN FAZLA ARAÇ GİRİŞ YAPTI
Kurban Bayramı tatili öncesinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde de yoğunluk oluştu. İlçeye son 48 saatte 45 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi.
Yokuşbaşı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Atatürk Bulvarı ve Yalıkavak istikametlerinde sıkışan trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Yarından itibaren trafiğin daha da yoğun olması bekleniyor. Öte yandan kilometrelerce aracın oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan da görüntülendi.