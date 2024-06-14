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        Haberler Gündem Güncel Tatilciler yola çıktı, TEM'de yoğunluk oluştu | Son dakika haberleri

        Tatilciler yola çıktı, TEM'de yoğunluk oluştu

        Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde yoğunluğa neden oluyor. Polis, yoğunluk durumuna göre sürücüleri zaman zaman otoyoldan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 10:13 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:14
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        9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor.

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        Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden harekete geçen sürücüler Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

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        Otoyolun Düzce kesiminde Gümüşova rampaları, Gölyaka ve Kaynaşlı geçişi, Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler ve Çaydurt, Köroğlu rampaları, Yeniçağa ve Gerede gişelerinde yoğunluk yaşanıyor.

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        Dinlenme tesisleri girişleri ile otoyoldan çıkış gişelerinde araç yoğunluğunun arttığı görülüyor.

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        Polis, yoğunluk durumuna göre sürücüleri zaman zaman otoyoldan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

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        Hasarlı kazalar ve araç arızalarının da etkisiyle ulaşımın zaman zaman durma noktasına geldiği güzergahta görev yapan polis, karayolları ve jandarma ekipleri, trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

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        Öte yandan, bölgedeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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        #TEM otoyolu
        #kurban bayramı tatili
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