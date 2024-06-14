Şehrin yakınında alevler yükseldi!
Denizli, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını çıktı. Söndürme çalışmaları sürerken Denizli'de alevlerin yerleşim yerlerine yakınlığı endişe yarattı
Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde de çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.
İlçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde de ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyor.
Milas-Ören karayolu üzerinde bulunan Kısırlar Mahallesinde çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangınına bölgedeki ekiplerin yanı sıra çevre ilçelerden de takviye ekipler istendi.
Yangın sonrası Muğla bölgesindeki hava araçları yangın bölgesine sevk edilirken, rüzgarın şiddetli olması nedeniyle alevlerin yayıldığı açıklandı.