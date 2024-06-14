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        Haberler Gündem Güncel Şehrin yakınında alevler yükseldi! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Şehrin yakınında alevler yükseldi!

        Denizli, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını çıktı. Söndürme çalışmaları sürerken Denizli'de alevlerin yerleşim yerlerine yakınlığı endişe yarattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:26 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:26
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        Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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        Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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        İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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        Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde de çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

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        İlçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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        İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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        Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Muğla'nın Milas ilçesinde de ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyor.

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        Milas-Ören karayolu üzerinde bulunan Kısırlar Mahallesinde çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangınına bölgedeki ekiplerin yanı sıra çevre ilçelerden de takviye ekipler istendi.

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        Yangın sonrası Muğla bölgesindeki hava araçları yangın bölgesine sevk edilirken, rüzgarın şiddetli olması nedeniyle alevlerin yayıldığı açıklandı.

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        #son dakika
        #Denizli
        #Balıkesir
        #Muğla
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