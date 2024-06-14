Günümüzün ilişkilerinde hem kadının hem de bazı erkeklerin yakındığı ortak bir sorun bu. Randevulaşıyorsunuz, yiyip içip geziyorsunuz, birlikte keyifli vakit de geçiriyorsunuz ancak yaşanan "ilişkimsi" şeye bir isim vermeye yanaşmıyorsunuz. Neden? Kimi bir ilişki için olmazsa olmaz "Sevgi neydi, sevgi emekti" deyiminden de anlaşılacağı üzere emek vermekten , sorumluluk almaktan kaçınıyor; kimi birini elinde tutarken balığın bol olduğu denizdeki diğer olasılıkları da kaçırmak istemiyor.

İlişkilerin ne ara "takılmaktan" , "flört etmekten" ibaret bir hale geldiği belirsiz. Sanki her şey bir anda oldu. Belki de hızla gelişen teknolojiye, değişen yaşam koşullarına bir insan olarak uyumlanmakta güçlük çekiyoruz. Tıpkı Türkiye'de kentlerin bir anda gelişmesi ve köyden şehre gelen bir insanın uyumlanamaması gibi. Biz de çıkmaktan, bir ilişkide ciddi olmaktan, evlenme niyetinden bir anda takılmaya, flörtleşmeye düştük. "Düştük" diyorum çünkü bu ilişki biçimi insanları bir adım ileri taşıyacağı yerde geriye götürmüşe benziyor.

Yazar Deniz Gök, ilişkilerde yaşadığımız yaraya parmak basıyor. Gök, "Erkekler de aslında bu düzenden sıkılmış. Biz de bir tane kadını sevelim diyorlar. " diyor. "Çıkma Teklifi Geri Gelsin" kitabıyla gerçek bir ilişki yaşamak isteyen hem kadınların hem de erkeklerin sesi oluyor.

"ASLINDA OLMADIĞIMIZ BİRİ GİBİ DAVRANDIK"

"Uzun senelerdir şöyle bir şey pompalandı. Erkeği ikna etmek istiyorsanız şöyle davranın. İşte kendinizi aşık etmek istiyorsanız böyle söyleyin gibi böyle birçok taktik veren videolar, kitaplar oldu. Biz de bunu yapmak istedik çünkü karşımızdaki erkekle sevgili olmak istiyorduk kadın olarak. Biliyorduk da 4-5 kadın var, rakip. Onların arasından sıyrılmak için aslında olmadığımız biri gibi davrandık. Taktik yaptık, peşinden koştuk, ikna etmeye çalıştık. " diye yanıt verdi.

Çıkma Teklifi Geri Gelsin kitabının yazarı Deniz Gök

"ÇIKMA TEKLİFİ GERİ GELSİN"

Çok değil bundan en fazla 15-20 sene önce birbirimize çıkma teklifi ettiğimizi hatırlıyorum. Tamam o zamanlar genelde erkekler ederdi çıkma teklifini ama ilişkiye bir isim koyardık. Şu an biz ne yaşıyoruz?

"Eskiden çıkma tekliflerinin olduğu dönemde bir kadın var, bir tane adam var, birbirine hoşlanıyorlar. Kadın çekiniyor, adam gidiyor, benimle çıkar mısın, seni çok seviyorum diye ifade ediyor. Yani aslında ikna eden kişi erkek. Kız da evet veya hayır diyor. Ve sonra çıkıyorlar. Biz lisedeyken böyleydi en azından. Şimdi tam tersine dönüştü. Çünkü şu an kadınlar da teklif etmiyor.

Teklifin konuşulmaması, yani bir ilişkinin başlangıcının konuşulmaması, ilişki denmemesi... Bir şey yaşıyorsun süreçte, ne olduğunu bilmiyorsun. Senin gibi 5-6 tane daha kadın var. O da bilmiyor ne yaşadığını. Erkek de bunun adını koymuyor. Çünkü koyarsa diğerlerini aldatmış olur ya da seni aldatmış olur. Böyle bir şeye de girmiyor. İnanılmaz konforlu bir alan. Şu an biz ne yaşıyoruz?

Bunu dürüstçe konuşalım istiyoruz. Bana sevgiliymişiz gibi hissettirme. Çünkü ben sana sadık kalıyorum ama sen sadık kalmıyorsun. Mış gibi yapmayalım. Sevgilinmiş gibi davranıyorlar ama sevgilin değil. Ben diyorum ki böyle de olabilir, sorun yok ama bu konuşulsun ama çıkma teklifi geri gelsin. Asıl istediğimiz şey bu."

"BİZ ŞİMDİ NEYİZ SORUSUNUN KEZBANLIK OLDUĞU BİR DÖNEMDE YAŞIYORUZ"

Peki diyelim ki bir ilişki yaşıyoruz. İpuçlarını toplamaya ihtiyacımız var. Bir ilişkide sevgili olup olmadığımızı nasıl anlayacağız?

"Yani çok net bir şey var ki yani bu zaten 2 artı 2, 4 gibi bir şey. Çok basit bir şey söylüyorum ama bu bizim gündelik hayatımızda unutulmuş bir şey aslında. Karşındaki adam seni arkadaşlarıyla, bu benim sevgilim diye tanıştırmıyorsa zaten sevgili değilsin. El ele yürümüyorsun mesela sokakta. Direkt sevgili değilsin.