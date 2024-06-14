'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı

Müzenin ziyaretçilerini ağırlamaya başladığını belirten Çelikay, şöyle konuştu:

"Müzemiz kapalı ve açık teşhir alanlarından oluşuyor, kapalı alanda yaklaşık 341 eserimiz sergileniyor. Sergilenen eserler, açık alandaki kazılarda ortaya çıkarılan buluntulardan oluşmaktadır. Açık alanda ise en önemli buluntular arasında forum yapısına ait mozaikler ve yine Roma'nın erken dönemine ait Pegasus Mozaiği ile birlikte sokaklar, caddeler, hamam kalıntıları, dükkanlar ve işlikler sergilenmektedir.