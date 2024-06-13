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        Anasayfa Video Magazin Bayram için kültür sanat ajandası! Harbiye Açık Hava'da konserler, müzeler, sinemalar...

        Bayram için kültür sanat ajandası! Harbiye Açık Hava'da konserler, müzeler, sinemalar...

        Bayram için kültür sanat ajandası! Harbiye Açık Hava'da konserler, müzeler, sinemalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2024 - 15:34 Güncelleme: 14 Haziran 2024 - 09:11

        Bu hafta sonu hem yaz mevsiminin gelmesi hem de Kurban Bayramı'nın da denk gelmesiyle dolu dolu bir kültür sanat ajandası sizleri bekliyor... Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde Nazan Öncel, Selda Bağcan, Kenan Doğulu ve dünyaca ünlü soprano Olga Peretyatko & CRR Senfoni Orkestrası Yıldızlar ve Aryalar konseri var. 27-30 Haziran'da da Adalar Caz Konserleri başlıyor. Koç Müzesi, İş Bankası Resim Heykel Müzesi, İstanbul Modern, Lale Mzüesi gibi müzelerin yanında Türkiye'nin dört bir yanındaki müzeler ve antik kentler bayramda ziyaretçilerini bekliyor. Sinemada ise Ters Yüz 2, Daha İyi Bir Yarın, Veda Partisi, Mahzen, Siccin 7 izleycileri bekliyor...

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