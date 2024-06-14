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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vahşet kurbanı anne-oğul tek tabutta! | Son dakika haberleri

        Vahşet kurbanı anne-oğul tek tabutta!

        Eskişehir'de babasının öldürdüğü Merve Karabaş ve 7 yaşındaki oğlu Ata Alp Karabaş tek tabuta konuldu, yan yana toprağa verildi. Cenazede kaydedilen görüntüler yürekleri dağladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:31 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:57
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        Osmaniye'den gelen Osman Nuri Keskin’in sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdüğü ziraat mühendisi kızı Merve Karabaş (31) ile torunu Ata Alp Karabaş (7), tek tabutta getirildikleri cenaze namazının ardından gözyaşları arasında yan yana açılan mezarlara defnedildiverildi.

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        DHA'nın haberine göre Osmaniye’de oturan Osman Nuri Keskin, dün kendi otomobiliyle geldiği Eskişehir’de Tarım İl Müdürlüğü’nde ziraat mühendisi olan kızı Merve Karabaş ve torunu Ata Alp Karabaş’ı Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’ndeki evlerinden çıktıkları sırada tabancayla vurarak öldürdü.

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        Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yapılan otopside anne ve oğlun 2’şer kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Hastanedeki işlemlerinin ardından Merve ve oğlu Ata Alp Karabaş’ın cansız bedenleri aynı tabuta konuldu. Yakınları tarafından alınan cenazeler olayın yaşandığı Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Yanartaş Sokağa getirildi.

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        Burada Merve Karabaş’ın eşi Ahmet Karabaş, annesi Hatice Keskin ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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        Evin önünde helallik alınması ve dua edilmesinin ardından cenazeler, Erenköy Mahallesi Merkez Camii’ne getirildi. Merve Karabaş’ın İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan eşi Ahmet Karabaş, taziyeleri kabul ederken gözyaşı döktü.

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        Öğle namazının ardından Merve Karabaş ve oğlu Ata Alp Karabaş için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Karabaş ailesinin yakınlarının yanı sıra Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile Tarım İl Müdürlüğü personeli katıldı.

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        Cami imamı Merve ve oğlu Ata Alp’in tek tabuta konulduğunu ifade ederek, “Başımıza ne zaman ne geleceği belli değil. Hayatı tesadüfen yaşamamak lazım. Yavrum ve annesi bir tabuttalar. Onun için yaşarken bize ne emredildiyse, öyle yaşamalıyız. Rabbimize kulluğu öyle yapalım” dedi.

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        Merve Karabaş ve oğlu Ata Alp Karabaş, cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında yan yana mezarlarda toprağa verildi.

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        Cenazeye katılan ve eşi Osman Nuri Keskin’in saldırısından sokağın köşesine çöp atmaya gittiği için kurtulan Hatice Keskin de büyük üzüntü yaşadı. Ağlayan ve zaman zaman yürümekte güçlük çeken Keskin'i, yakınları teselli etmeye çalıştı.

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        Osmaniye’den gelerek Eskişehir’deki kızı ve torununu öldüren Osman Nuri Kesin ise dün akşam çıkarıldığı mahkemede ‘yakın akrabayı kesten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

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        #son dakika
        #Eskişehir
        #Merve Karabaş
        #Ata Alp Karabaş
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