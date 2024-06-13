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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!

        Eskişehir'de, 31 yaşındaki Merve Karabaş ve oğlu 7 yaşındaki Alp Karabaş, evinin önünde Adana'dan geldiği belirtilen babası Osman Nuri K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Sokakta linç edilmek istenen Osman Nuri K., gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:12 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:13
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        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
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        Eskişehir'de olay, saat 07.30 sıralarında, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışan Merve Karabaş (31), sabah evinden çıkıp, oğlu Alp (7) ile birlikte işe gitmek için kapının önündeki otomobiline bindi.

        ADANA'DAN GELEN BABA KIZINI VURDU

        DHA'da yer alan habere göre bu sırada Adana’dan geldiği ve sokakta beklediği belirtilen Merve Karabaş’ın babası Osman Nuri K. kızıyla tartıştı, ardından belinden çıkardığı tabancayla otomobilin içindeki Merve Karabaş’a ateş etti.

        KAÇAN TORUNUNU DA ATEŞ EDİP ÖLDÜRDÜ

        Otomobildeki torunu Alp ise araçtan çıkıp kaçtı. Cinayet şüphelisi Osman Nuri K., torununu da kaçarken arkasından ateş edip öldürdü.

        VATANDAŞ LİNÇ ETMEYE KALKTI

        Olayı görenler Osman Nuri K.'ye saldırırken, linç girişimini ise ihbarla adrese gelen polis ekipleri engelledi. Osman Nuri K., polis tarafından gözaltına alındı. Polisin incelemesinde sokakta 5 adet boş kovan bulundu.

        KOCASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Merve Karabaş'ın 11 yıllık eşi Ahmet Karabaş da haberi alıp eve geldi.

        Sokakta eşin ve çocuğunun öldürüldüğünü öğrenen Ahmet Karabaş, gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Eskişehir
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